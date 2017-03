Cái chết dần từ thực phẩm chế biến sẵn

Thông tin được các chuyên gia cho biết trong hội thảo về Tác hại của việc sử dụng thực phẩm có chất béo Trans tổ chức 14/6, tại Hà Nội.

Trans fat còn được gọi là chất béo chuyển hóa là loại chất béo nguy hiểm nhất trong nhóm các chất béo gây hại. Nó làm tăng mức cholesterol xấu, vì thế tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Ngoài ra, khi xâm nhập vào cơ thể chúng gây đông đặc máu, tạo ra những mảng tiểu cầu dạng mỡ bám vào thành mạch, dần dần bịt kín khiến máu không thể lưu thông, gây tắc nghẽn và từ đó dẫn đến nguy cơ bị đột quỵ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, sự xuất hiện của nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn như: mì ăn liền, bánh kẹo, khoai tây chiên, gà rán... một mặt mang lại nhiều tiện lợi trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng lại tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Lý do là vì muốn tăng thời gian bảo quản và hấp dẫn người mua, người sản xuất đã sử dụng loại dầu chiên bị hydro hóa ở nhiệt độ cao làm sản sinh chất béo dạng trans.

“Nếu ăn trung bình khoảng 3 gam chất béo này mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 3 lần so với nếu chỉ ăn 2,5 gam. Chất béo này không chuyển hóa được trong cơ thể mà 'đọng' lại, nếu dùng lâu dài sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người”, tiến sĩ Lâm khuyến cáo.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Bạch Yến, Viện Tim mạch quốc gia cũng cho biết, các chất béo dạng trans có nhiều trong thực phẩm là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các bệnh tim mạch. Theo thống kê, tại New York (Mỹ) hàng năm có hơn 500 người chết vì bệnh tim mạch có liên quan đến chất béo này.

Tại Việt Nam, chưa có một con số cụ thể về số người mắc bệnh tim mạch do có liên quan đến trans fat. Nhưng có một thực tế là các bệnh tim mạch đang trở nên phổ biến ở Việt Nam với tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong cao và nhiều biến chứng nguy hiểm, bà Yến cho biết.

“Những tác hại của chất béo này càng trở nên nguy hiểm khi xu hướng lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn của người tiêu dùng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tại nước ta, trans fat vẫn còn là vấn đề mới mẻ chưa được nhiều người quan tâm”, tiến sĩ Yến cho biết.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người tiêu dùng chỉ nên tiêu thụ 3g trans fat mỗi ngày. Nhiều nước trên thế giới cũng yêu cầu doanh nghiệp phải ghi rõ hàm lượng axit béo dạng trans trên sản phẩm là bao nhiêu. Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có khuyến cáo về giới hạn dùng chất béo này.

Vì thế, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn hiệu dinh dưỡng trên hàng hóa, lựa chọn sản phẩm chứa thật ít chất béo bão hòa (saturated fat) và ít chất béo chuyển hóa (trans fat). Hạn chế việc tiêu thụ sản phẩm có quá nhiều cholesterol như: lòng, tim, gan, óc, lòng đỏ trứng gà, nên ăn thịt nạc đã bỏ da, bỏ mỡ…

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lưu ý nếu trên sản phẩm có ghi No trans fat (không chất béo dạng trans) thì cũng không có nghĩa là sản phẩm này hoàn toàn không chứa chất béo dạng trans. Lý do là một số nước như Canada cho phép được ghi No trans fat, Trans 0 hay Trans fat free nếu sản phẩm đó chứa ít hơn 0,2 gam trans fat hay Mỹ cho phép ở mức 0,5 gam.

“Vì thế, dù sản phẩm có ghi trans 0g, nhưng nếu chúng ta ăn càng nhiều thì số Trans fat ăn vào cũng tăng lên một cách đáng kể”, tiến sĩ Lâm cho biết.

Theo Nam Phương (VNE)