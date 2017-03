Cai rượu bằng con cuốn chiếu: Coi chừng bị thiệt mạng

Ngửi một lần- cai vĩnh viễn?

Sự thật về “thần dược” trăm chân

Theo Thành Dũng (Công An Nhân Dân)



"Ông xã tôi nghiện rượu thuộc dạng hết thuốc chữa, dù nhiều lần quyết tâm cai nhưng không thành công. Ảnh càng uống càng lên đô và sức khỏe thì ngày một xuống cấp. Biết nỗi khổ của tôi, một người bạn chỉ cho bài thuốc cai rượu bằng tro con cuốn chiếu. Tôi nghe thấy hay hay định áp dụng nhưng còn phân vân không biết bài thuốc ấy có để lại di chứng gì không?Chị Lan, người đang nuôi ý định săn cuốn chiếu cai rượu cho chồng nói rõ người bạn mách nước bài thuốc cho vợ chồng chị ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Sau nhiều lần liên lạc, chúng tôi mới gặp được "chủ nhân" của bài thuốc cai rượu bằng con cuốn chiếu kỳ lạ kia.Chị Phước hào hứng kể lại cơ duyên được truyền bài thuốc bí truyền: "Hôm đó tôi ở làng dân tộc Chơro thuộc xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu. Lúc đang ngồi trò chuyện thì một thanh niên đến đưa cho già làng tên Điểu Mên mấy con cuốn chiếu to đùng. Tôi hỏi lấy làm gì thì già nói để cai rượu cho thằng con trai. Nghe tôi thở than ông xã nghiện rượu thâm niên, mỗi lần say xỉn là chửi vợ mắng con, đập phá đồ đạc nên già làng thương tình bật mí bí quyết cai rượu với yêu cầu chỉ dùng để giúp người, không được trục lợi".Chị Phước cho biết, muốn dùng cuốn chiếu cai rượu phải kiếm con đại cồ không rụng cái chân nào để lên một miếng ngói, phía dưới có đun than cho rã thành bột. Tiếp đó cứ kê mũi hít, hít chỉ một lần là không bao giờ muốn đụng đến rượu."Nghe nói có người còn sử dụng cuốn chiếu trị lở loét u nhọt rất hay, nấu nước uống giải độc cơ thể rất tốt. Mấy ông thầy thuốc Đông y cho biết muốn tìm cuốn chiếu cứ lên núi Chúa Chan (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) vì đó là vùng rừng ẩm ướt có điều kiện thổ nhưỡng thích hợp với loài này".Cuốn chiếu có 2 loài là cuốn chiếu đũa (lớn) và cuốn chiếu nhỏ (cỡ cây kim). Căn nguyên của tên gọi cuốn chiếu là do cơ thể của loài này có thể cuốn tròn như cuốn chiếu. Với đôi râu lớn có 8 đốt, thân có nhiều đốt kép, mỗi đốt mang 2 đôi chân nên tại một số địa phương, cuốn chiếu còn được gọi bằng cái tên "con trăm chân".Chúng rất hiền lành, gặp hiểm nguy thì cuộn tròn. Khi gặp cuốn chiếu, người ta chẳng ai màng bắt chúng bởi chẳng biết sử dụng vào mục đích gì. Vậy nên thông tin sử dụng cuốn chiếu để cai thuốc lá, giải độc cơ thể, chữa ung nhọt, lở loét… đang được nhiều người truyền tai quả là hơi bị lạ.Đem những điều khúc mắc về con cuốn chiếu đến nhờ Tiến sĩ sinh học Võ Văn Chi (tác giả Tự điển cây thuốc Việt Nam) kiến giải, thật bất ngờ khi chúng tôi được Tiến sĩ Chi khẳng định đúng là con cuốn chiếu có những tính năng chữa trị một số chứng bệnh như dùng trị chứng hà (kết u trong bụng), ung thũng và lở độc."Khi sử dụng lấy toàn con phơi khô, đốt cháy đen rắc vào chỗ lở loét chữa rất hay. Nó còn có tác dụng đặc biệt khác là chữa được cho tằm bị bệnh chết cứng trắng ra, dùng đốt tán bột rắc vào sẽ khỏi".Nói về tính năng cai rượu của cuốn chiếu, Tiến sĩ Chi xác nhận: "Đúng là trong Sách Dược Tính Chỉ Nam còn ghi cuốn chiếu chủ trị được người có tính nghiện rượu không chữa được, muốn thôi dùng một đốt đốt cháy ra tro uống với nước lã thì không bao giờ muốn ngửi đến hơi rượu nữa".Tuy nhiên, nếu không hiểu biết, không có kinh nghiệm tốt nhất không nên dùng bởi cuốn chiếu tuy hiền nhưng vô cùng độc. Theo Đông y, nó có tính ấm, có độc. Liên quan đến bài thuốc cai rượu, Sách Dược Tính Chỉ Nam có đoạn lưu ý không dùng quá 2 đốt, quá liều có thể dẫn đến chết người.