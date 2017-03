Cải thiện nám bằng cách bổ sung dưỡng chất từ bên trong

Dành vài phút để nhìn lại chúng ta sẽ thấy nám có thể bị gây nên bởi nhiều yếu tố như ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm, máu xấu, máu kém lưu thông, hay do ăn uống, nghỉ ngơi không hợp lý… Đặc biệt là do sự thiếu hụt nội tiết tố estrogen - một loại “hormone kỳ diệu”, có vai trò rất quan trọng đối với phái đẹp. Nó giúp thân thể nữ giới phát triển toàn diện, quyến rũ và làm cho da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ… Những nguyên nhân kể trên cũng chứng tỏ rằng nám xuất hiện không chỉ bởi những nguyên nhân bên ngoài mà chủ yếu do nguyên nhân bên trong. Chính vì vậy, việc cải thiện cũng không thể chỉ dựa vào biện pháp dùng kem bôi bên ngoài mà cần phải lấy bên trong làm gốc, phải chú trọng đến việc đánh bật vết nám, tàn nhang từ sâu bên trong cơ thể… bằng việc ăn nhiều rau củ, trái cây, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, stress…

Sản phẩm từ đậu nành luôn tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, xu hướng đang được nhiều phụ nữ lựa chọn để làm đẹp da là dùng các loại sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như tinh chất mầm đậu nành, dầu gấc, quy râu… Bạn có thể bổ sung tinh chất mầm đậu nành thông qua các thực phẩm được chế biến từ các loại đậu, sữa đậu nành...

HƯƠNG GIANG