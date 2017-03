Cải thiện nám da bằng biện pháp bên ngoài đã đủ chưa?

Nếu chỉ dùng kem bôi hay đắp mặt nạ…

Nhiều người khi bị nám, sạm da và tàn nhang thường tìm đến các loại kem bôi ngoài da hay đắp mặt nạ với mong muốn lấy lại vẻ đẹp, sự tự tin cho chính mình. Nhưng thực tế, có không ít phụ nữ không thấy hài lòng khi dùng mỹ phẩm vì tốn kém mà hiệu quả lại chỉ mang tính tức thời, không được lâu dài. Đơn giản vì họ chưa hiểu rằng dùng mỹ phẩm chỉ đáp ứng được khoảng 20% liệu trình cải thiện nám. Và điều này thì chưa đủ để lấy lại làn da không vết nám, sạm hay tàn nhang.

Cải thiện nám nên lấy bên trong làm gốc

Dành vài phút để nhìn lại chúng ta sẽ thấy nám có thể bị gây nên bởi nhiều yếu tố như ánh nắng mặt trời, lạm dụng mỹ phẩm, máu xấu, máu kém lưu thông, hay do ăn uống, nghỉ ngơi không hợp lý… Đặc biệt là do sự thiếu hụt nội tiết tố estrogen - một loại “hormone kỳ diệu”, có vai trò rất quan trọng đối với phái đẹp. Nó giúp thân thể nữ giới phát triển toàn diện, quyến rũ và làm cho da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ… Những nguyên nhân kể trên cũng chứng tỏ rằng nám xuất hiện không chỉ bởi những nguyên nhân bên ngoài mà chủ yếu do nguyên nhân bên trong. Chính vì vậy, việc cải thiện cũng không thể chỉ dựa vào biện pháp dùng kem bôi bên ngoài mà cần phải lấy bên trong làm gốc, phải chú trọng đến việc đánh bật vết nám, tàn nhang từ sâu bên trong cơ thể… bằng việc ăn nhiều rau củ, trái cây, nghỉ ngơi hợp lý, tránh căng thẳng, stress… Đặc biệt, xu hướng đang được nhiều phụ nữ lựa chọn để làm đẹp da là dùng các loại sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn và hiệu quả dài lâu.

Mặt nạ duỡng da từ trái cây cũng là biện pháp làm đẹp hiệu quả từ thiên nhiên. (Ảnh minh họa)

HƯƠNG GIANG