Cải thiện vòng một hiệu quả đến đâu?

Sở hữu vòng một đẹp tự nhiên là mong ước của nhiều phụ nữ, nhưng chớ vì vậy mà tiêu tốn tiền bạc cho những sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc và hiệu quả không được kiểm chứng. Ảnh: TLTH





Mê hồn trận

Theo Lệ Hà (SGTT)

Nghe quảng cáo các sản phẩm như kem bôi, đai massage, máy nâng ngực… với hiệu quả “thần kỳ” là nhiều bạn gái đã sẵn sàng rút hầu bao mua về miệt mài sử dụng.Vào mạng chỉ cần gõ “nâng ngực bằng cách nào”, một loạt các sản phẩm massage được mời chào, đại loại như: “Massage nâng ngực nhỏ như múi bưởi, có pin đặt bên dưới ngực, máy massage rung liên tục giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn và giúp nở ngực”. Những máy này đều có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhà quảng cáo gắn thêm dòng “công nghệ từ Mỹ” để “trấn an” người tiêu dùng (?).Hay như máy Breast Fit System được giới thiệu xuất xứ từ Italia có hệ thống bao gồm 16 chương trình chăm sóc ngực. Thiết bị rung động âm chân không, thiết bị kích thích các cơ ngực bằng siêu cực điện (-, +), thiết bị làm hồng nhũ hoa, thiết bị khắc phục tình trạng ngực chảy xệ bằng chùm ánh sáng LED... Còn máy Oxy Jet được quảng cáo như máy... thần: “Dùng Oxy Jet là cách nhanh nhất để có bộ ngực gợi cảm mà không cần phẫu thuật.Ngay lần đầu tiên, bạn sẽ thấy ngực nở 1 – 2 cm. Sau ba ngày, ngực nở 2 – 4 cm”.Gần đây là bộ massage ngực Autine của Trung Quốc có giá 750.000 đồng được quảng cáo rầm rộ trên các mạng. Rằng, thiết bị nhỏ gọn, dễ dùng, người sử dụng sẽ cảm thấy thoải mái tự nhiên khi dùng với miếng lót ngực hoàn toàn ép sát vào bộ ngực và nâng bộ ngực lên bằng một máy chủ nhỏ gọn, hai miếng bo massage, hai tuýp kem dưỡng da, một cục pin CR2032.Bên cạnh máy nâng ngực còn có các loại kem mà theo quảng cáo sử dụng một đến hai lần mỗi ngày sau khi tắm, thoa kem lên ngực và massage từ ngoài vào giữa ngực theo chiều kim đồng hồ, vòng một sẽ căng tròn, săn chắc cho những phụ nữ có vòng ngực khiêm tốn. Hiệu quả tuỳ từng cơ địa, thông thường từ bảy đến tám tuần hoặc lâu hơn là ba đến sáu tháng.“Công nghệ” mới nhất phải kể đến là áo ngực massage hoạt tính nano của Đài Loan, có công dụng: “Lập tức đầy đặn, cải thiện hội chứng lãnh cảm, cải thiện tình trạng tắc nghẽn tuyến sữa…” Giá bán từ 1.700.000 đồng lên đến 3.200.000 đồng.Chị Diệp Anh, quản lý chuỗi spa Forever, Láng Hạ, Hà Nội cho biết, hầu hết các thiết bị nâng ngực được bán qua mạng, qua giới thiệu truyền miệng hoặc tại các cơ sở thẩm mỹ. Giá của mỗi loại cũng khác nhau, chẳng hạn, máy massage PangGao rao bán đầy trên mạng với xuất xứ Hàn Quốc nhưng giá chênh nhau hàng trăm ngàn đồng, từ 480.000 tới 790.000 đồng/bộ.Cũng theo chị Diệp Anh, khách hàng tới spa có ý muốn sở hữu một bộ nâng ngực tại nhà ngày càng nhiều.Hiện các loại máy này được thiết kế ngày càng nhỏ gọn nên nhiều chị em có thể vừa làm việc nhà vừa sử dụng. Nếu khách hàng có nhu cầu, hầu hết được giới thiệu mua qua mạng. Vì mua hàng qua mạng nên khách hàng phải chấp nhận rủi ro. Mặc dù người bán có bảo hành, nhưng khi hư hỏng hay có sự cố thì… chịu.Còn mua ở trung tâm thẩm mỹ cũng rất khó đòi bảo hành, vì họ cũng chỉ mua đi bán lại, mà chủ yếu là mua từ Trung Quốc, nguồn gốc không rõ ràng, không có công ty nhập khẩu chính thức.Hiệu quả khó đo lườngChị Thái Linh, ở đường Giải Phóng, Hà Nội vừa mua cho mình bộ massage ngực Autine cho biết: “Tôi nghe quảng cáo trên truyền hình thấy hấp dẫn quá nên mua thử vì giá cả cũng không quá đắt. Phải dùng thử mới biết tốt hay không. Thử tin quảng cáo một lần xem sao”, chị Linh nói.Chị Khánh Lam, ở khu tập thể Thủ Lệ, Hà Nội kể, chị mua kem thoa nở ngực dạng gel, thoa bảy ngày thẩm thấu vào cơ ngực, kích thích mô mỡ phát triển, tạo mô mỡ mới… Tiêu tốn hơn 3 triệu đồng mua hũ kem thoa của Nhật, tuần đầu, thấy ngực có “nở” lên chút ít, nhưng đến tuần thứ hai, chị Lam bắt đầu thấy ngứa, ngực to hơn, nhưng không phải do “mô mỡ mới” mà do sưng vì dị ứng.Còn chị Lan Anh ở quận 3, TP.HCM thì hơi phân vân: “Tôi mới mua áo ngực massage với giá được khuyến mãi hai triệu rưỡi đồng, vì nó được độn rất nhiều và đã tạo sẵn “phom” dáng nên khi mặc vào có cảm giác ngực mình to hơn thật, chồng tôi cũng khen. Nhưng nếu mặc trang phục nào cũng phải đi kèm với chiếc áo ngực này thì phiền thật”.TS Trần Thiết Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình (bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) khẳng định, những thiết bị quảng cáo có khả năng nâng ngực, nở ngực đều không hiệu quả. Quá trình phát triển của cơ thể là tự nhiên, khi con gái đến tuổi dậy thì nội tiết tố thay đổi, ống dẫn sữa và mô mỡ giúp ngực phát triển. Những máy này có thể làm tăng lượng máu tuần hoàn đến các mô nâng đỡ ngực, làm tăng hoạt động sinh sản của các tế bào, nhưng kết quả không bao nhiêu. Các thiết bị này chỉ tạo cảm giác, không thể nâng được vòng một cho chị em theo ý muốn. Việc tới bác sĩ phẫu thuật vừa đau, mất thời gian lại tốn kém và có những trường hợp đã thiệt mạng do phẫu thuật ở cơ sở chui.TS Nguyễn Viết Lương, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp (viện Bỏng quốc gia) cũng cho biết: hiện không có thuốc nào có thể nâng vòng một chỉ bằng xoa kem. Nguy hiểm hơn, nhiều người sử dụng kem không rõ nguồn gốc còn rước hoạ vào thân.Cũng theo TS Trần Thiết Sơn, đa số máy móc và kem được bán qua mạng nên rất khó kiểm soát về chất lượng và hiệu quả. Về nguyên tắc, những máy này phải được bộ Y tế cấp phép mới được lưu hành, nhưng thực tế máy có mặt trên thị trường nhưng khó kiểm soát.