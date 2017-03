Cảm ơn siêu vi mới đúng

Thiếu thông tin tất nhiên bất lợi cho người bệnh. Nhưng thừa bản tin sức khỏe lắm khi cũng có phản ứng phụ. Bằng chứng là tác dụng “bán anh em xa mua láng giềng gần” trong mùa siêu vi thuộc nhóm HN đang là “siêu sao”. Ai nấy cứ thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua nhà hàng xóm xem cảm cúm đã xơi tái ông láng giềng hay chưa.

Tấn công theo kiểu khích tướng

Mặc dầu số người nhiễm bệnh chưa thấm vào đâu so với một đợt sóng thần tàn ác nhưng có mấy ai không xanh mặt khi nghe kể về cơn dịch mang tên “cúm Tây Ban Nha’ (Spanish flu) từ tháng 3-1918 đến tháng 6-1920 đã vượt qua Đại Tây Dương rồi lan xuống các quốc gia tận bên kia Thái Bình Dương để cướp đi tối thiểu 20 triệu mạng người. Còn theo nhiều nhà nghiên cứu, số người mất mạng vì cúm vào thời đó có thể lên đến cả trăm triệu người, vượt xa con số tử vong tổng cộng trong trận thế chiến. Vũ khí bom đạn quả thật chẳng nhằm nhò gì với siêu vi bé xíu đến độ nhìn dưới kính hiển vi cũng khó thấy.

Nếu nói theo văn chương “kiếm hiệp”, siêu vi cảm cúm xứng đáng với ngoại hiệu “ác quán mãn doanh” vì đánh ngay vào hệ miễn dịch nhưng lại không theo kiểu công phá thông thường mà bằng lối “khích tướng”, từa tựa như Gia Cát Lượng nói mấy câu bâng quơ khiến Chu Du thổ huyết. Vì nhận diện sai cấu trúc của siêu vi nên hệ miễn dịch của nạn nhân đổ quạu rồi phản ứng lung tung theo cơ chế nhanh nhảu đoảng lại thêm trật lất để rồi hệ thống phòng vệ của cơ thể cuối cùng quay lại nện ngay gia chủ với hậu quả viêm tấy, xuất huyết ở bất cứ chỗ nào có niêm mạc, từ mũi xuống đến… hậu môn. Người nhiễm siêu vi vì thế dễ mất mạng như chơi, phần vì sức đề kháng thường đã cạn kiệt trước đó, phần vì bội nhiễm thứ cấp chực chờ, thường gặp nhất là viêm phổi cấp, do đủ loại vi khuẩn ung dung vào nhà khi không còn ai lo chuyện phòng thủ.

Đừng tưởng hắt hơi, sổ mũi là chuyện xoàng trong khi đó chỉ là cú tấn công thăm dò của đội quân siêu vi dễ dẫn đến mất mạng như chơi.

Cần tăng cường sức đề kháng

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Siêu vi không chỉ có tội mà ngược lại, siêu vi cũng “đóng góp” cho công ích xã hội, chẳng hạn:

Báo chí, truyền hình, truyền thanh… hồ hởi thấy rõ vì có chuyện để nói thay vì quanh đi quẩn lại chỉ là tin thời tiết, tin ca sĩ ly dị, tin huấn luyện viên bóng đá bị về vườn vì cầu thủ đá không trúng bóng…

Nhiều hãng thuốc đang sát bờ vực phá sản bỗng hồi sinh nhờ dồn dập đơn đặt thuốc chống cảm cúm như từ trên trời rơi xuống.

Không thiếu người khấm khá nhờ “ăn theo” siêu vi, như hãng sản xuất mặt nạ chống dịch cảm cúm. Gặp thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu đâu có món nào bán chạy đến thế trong thời buổi củi quế gạo châu.

Có lẽ tác dụng tốt nhất của siêu vi cảm cúm, H mấy N mấy cũng thế, chính là lý do để người người thử ngẫm nghĩ một lần. Đại dịch do siêu vi không vô cớ bỗng xuất hiện quá thường trong thời gian gần đây trong khi cuộc sống trên mặt địa cầu rõ ràng có nhiều tiến bộ nhảy vọt để đời sống tiện nghi hơn nhiều. Bệnh lý do siêu vi hung mãnh hơn xưa rất xa trong khi từ kỹ thuật chẩn đoán cho đến phương tiện điều trị đều không ngừng được cải tiến. Phải chăng vì sức đề kháng của con người, nếu so với tiền nhân, tuy được mạ vàng nhưng chỉ là giấy tiền vàng bạc rải dọc đường đến nghĩa trang?

Thầy thuốc Đông y nhiều ngàn năm trước đã biết “tà chi sở tấu, kỳ khí tất hư”, bệnh chỉ phát tán khi sức kháng bệnh suy yếu. Muốn chống bệnh nguyên từ ngoài (khu ngoại tà) phải lo tăng nội lực (phù chính khí). Lẽ nào các nhà khoa học thời nay chưa hiểu là thuốc tiêm ngừa hoàn tất mấy năm sau mỗi cơn đại dịch chỉ là biện pháp thụ động vì siêu vi khi đó đã biến thể trăm hình vạn trạng từ lâu.

Điều đáng lưu ý là trong cơn đại dịch không hẳn ai cũng nhiễm bệnh. Đừng đổ thừa là trời kêu ai nấy dạ. Thế thì tại sao nạn nhân lại là người này, không là người khác? Điều quan trọng là cần tìm đáp án thật sớm cho chính mình vì siêu vi không lịch sự ngồi chờ.

Các cơn dịch kế tiếp với thầy trò HN, nay H này mai N khác, chắc chắn không mời cũng đến, thường hơn, ác liệt hơn. Lý do rất đơn giản vì tập thể siêu vi tinh ma không biết tu nghiệp ở đâu mà rất sành về chiến thuật du kích “địch vừa lùi ta tiến ngay, địch đứng yên ta không ngừng đánh phá”. Siêu vi tất nhiên “thừa thắng xông lên”, khi chính nạn nhân tiếp tay bằng cách tự khoét sức đề kháng qua cuộc sống “không stress không về”, tự đầu độc bằng khói thuốc lá, rượu bia, dược phẩm hóa chất tổng hợp, tự đóng vai “xác ướp” trong bầu không khí ô nhiễm vì khói xăng dầu, phế phẩm công nghệ, tự hại mình bằng lối sống hiện đại nhưng trên thực tế chỉ được tiếng “hại điện” để cuối cùng không hẹn mà cùng nhau thua đậm ngay trên sân nhà.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Oxy cao áp, TP.HCM