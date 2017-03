Cần có hệ thống trợ lý xã hội trong bệnh viện

Mới ở mức làm từ thiện BV Chợ Rẫy là BV tuyến cuối khu vực phía Nam, mỗi ngày có khoảng 4.000 bệnh nhân đến khám và 2.500 bệnh nhân nội trú. Do đó nảy sinh vấn đề chờ đợi do quá tải, trộm cắp, bác sĩ khám qua loa… khiến bệnh nhân dễ tổn thương, nhất là bệnh nhân nghèo. KS Lê Minh Hiển, Trưởng Đơn vị Y Xã hội BV Chợ Rẫy, cho biết xuất phát từ nhu cầu của bệnh nhân nghèo, Đơn vị Y Xã hội được thành lập từ năm 1998. Nhiệm vụ của đơn vị là tìm hiểu và chia sẻ khó khăn của bệnh nhân, nhất là thủ tục hành chính. Nhiều khi đơn vị viết đơn, chụp ảnh luôn cho bệnh nhân để họ quay về địa phương xin xác nhận để được hưởng BHYT (nếu bệnh nhân không có CMND), thậm chí giúp luôn tiền tàu xe. Ngoài ra, những bệnh nhân đến BV mà mang quá nhiều tiền, sợ bị mất cắp thì đơn vị cũng có thể giữ giúp. Với những bệnh nhân nghèo từ các khoa lâm sàng đưa xuống, đơn vị sẽ đi xác minh và đề xuất kế hoạch giúp đỡ. Sau khi được lãnh đạo duyệt, đơn vị sẽ tìm mạnh thường quân giúp bệnh nhân điều trị. Có trường hợp bé Quỳnh Trang bị u hốc mắt, máu không đông, biến chứng phải mất đến 2,6 tỉ đồng tiền chạy chữa, tất cả đều được các mạnh thường quân hỗ trợ dưới sự giúp sức của các cơ quan truyền thông… Còn rất nhiều BV như Nhi đồng 1, 2, BV Nhi Trung ương… đã làm được những việc như trên. Tuy nhiên, CTXH hiện còn hạn hẹp, chỉ dừng lại ở mức làm… từ thiện là chủ yếu. Còn vấn đề cộng đồng như thăm hỏi, giúp đỡ bệnh nhân trước và sau khi điều trị chưa được quan tâm nhiều, điều này có thể dễ hiểu vì nhu cầu thì cao mà năng lực, phương tiện của các BV còn hạn chế. Hy vọng trong những năm tới, khi xã hội đẩy mạnh nghề CTXH thì bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo sẽ được chăm sóc mọi phương diện. D.TÍNH Người ta vẫn cho rằng CTXH phát triển đầu tiên ở châu Âu và Mỹ vào thế kỷ 19 theo phương thức từ thiện. Người làm CTXH trong BV khi đó thường được gọi là “người phát chẩn”. Cho đến giữa thế kỷ 20, CTXH đã trở thành một ngành học được đào tạo chính quy ở hầu hết các nước trên thế giới. Ở Mỹ, CTXH lần đầu tiên được đưa vào BV năm 1905 tại Boston và đến nay, hầu hết các BV đều có phòng CTXH và đây là một trong những điều kiện để các BV được công nhận là hội viên của Hội Các BV Mỹ. Tại BV, nhân viên xã hội (NVXH) là một thành phần trong ê kíp trị liệu. Họ có nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, phương pháp chữa trị thích hợp trên cơ sở thu thập thông tin về điều kiện sống, thói quen, cá tính, đặc điểm tâm lý của bệnh nhân. NVXH còn thực hiện các trợ giúp về tâm lý đối với người bệnh như trấn an, giảm áp lực, tránh xấu hổ, tư vấn về điều trị… Họ cũng có thể tham mưu về kế hoạch xuất viện của bệnh nhân và theo dõi sau khi ra viện; tham dự vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng: truyền thông, giáo dục sức khỏe, giúp các nhóm đặc thù phục hồi, phát triển thể chất và tinh thần…