Cẩn thận với “tự thỏa mãn”

Một cô gái bị một đoạn củ đậu gọt tròn thành hình ống gãy đôi nằm trong người, loay hoay hàng giờ mà không thể lấy ra được, cô gái này đã phải đến nhờ bác sĩ gắp ra. Một cô gái khác bị cái bóng đèn vỡ tan, máu chảy nhiều, phải đến trung tâm y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, đó chỉ là những sự cố bất ngờ. Quan niệm xã hội hiện nay chưa thông cảm với hành vi này, thậm chí có những ngộ nhận như: Thường thường người ta cho thủ dâm là nguyên nhân đưa đến tình trạng suy nhược thần kinh. Tuy nhiên, suy nhược thần kinh là một vấn đề tâm lý như sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng, thất bại, yếm thế, một stress mà cá nhân không thể thích nghi được hay do mất ngủ…, không phải là hậu quả thủ dâm. Có người đổ tội thủ dâm khiến phụ nữ mắc một số bệnh liên quan đến đường tình dục. Điều này không chính xác, thủ dâm thậm chí còn là tình dục an toàn vì phần lớn người mắc bệnh liên quan đến tình dục chủ yếu do lây từ người khác.

Theo bác sĩ Dung, chị em phụ nữ vẫn không thoát khỏi tâm lý lo lắng và tội lỗi khi phải tự giải quyết nhu cầu. Với quan điểm một thầy thuốc, bác sĩ Dung cho rằng không nên quá nặng nề. “Đơn giản đó là cách để tự thỏa mãn bản thân mình khi không thể cùng người ấy “yêu”. Các minh chứng khoa học đã chỉ ra rằng cách làm này có tác dụng như liều thuốc giảm đau đối với chị em phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh” - bác sĩ Dung cho hay. Mới đây nhất, bác sĩ phải đi mua cho một khách hàng nữ dụng cụ giải quyết nhu cầu tình dục khi chồng đi công tác như là giải pháp tránh ngoại tình.

Theo bác sĩ Dung, bình thường thủ dâm 2-3 lần/tuần sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản cũng như tình dục. Tuy nhiên, nhiều hơn một lần/ngày được coi là lạm dụng. Với đàn ông, lạm dụng thủ dâm có thể dẫn đến phản xạ xuất tinh sớm hoặc gây khó thụ tinh trong thời điểm đó do không đủ số lượng và chất lượng tinh trùng. Với phụ nữ, có thể gây suy nhược cơ thể do phải tiêu tốn năng lượng và ảnh hưởng đến tâm lý vì cảm giác tội lỗi với chính bản thân và xấu hổ với bạn tình.

TỐ NHƯ