Cần Thơ: 46 bệnh nhi bệnh viêm não

* Phú Yên: người mắc sốt rét tăng 92%





Theo T.LŨY - CHÂU LONG (TTO)



Bác sĩ Hà Anh Tuấn - trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ - cho biết bệnh viêm não gia tăng vào khoảng một tháng gần đây (phần lớn là ở trẻ trên 10 tuổi). Nhiều bệnh nhi nhập viện trong tình trạng sốt nặng, lơ mơ, nôn ói, sau đó xuất hiện các cơn co giật và hôn mê sâu.Có hai loại viêm não và viêm màng não, viêm não thường do virút và viêm màng não do vi trùng gây mủ, lao hoặc siêu vi trùng.Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ hiện nay, phần lớn các loại viêm não chưa xác định được chính xác, chỉ có phương pháp chọc dò tủy sống để phân biệt viêm não và viêm màng não mủ nhưng nhiều gia đình không đồng ý làm phương pháp này nên việc điều trị gặp khó khăn.* Sở Y tế Phú Yên vừa cho biết số người mắc bệnh sốt rét ở tỉnh này tăng 92% so với cùng kỳ năm trước. Thông báo của Sở Y tế Phú Yên còn lưu ý nếu như trước đây bệnh sốt rét tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi thì nay lại có xu hướng tăng cao tại các huyện đồng bằng.Trong đó, tại hai huyện Tây Hòa và Tuy An đã xảy ra trường hợp tử vong. Nguyên nhân là nhiều người dân đồng bằng lên vùng núi làm ăn chưa chú ý phòng chống sốt rét, nhiều khu dân cư chưa quan tâm vệ sinh môi trường thường xuyên.