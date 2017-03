Căn tin bệnh viện: Bán mắc lại bầy hầy

Sẽ chấn chỉnh ngay! BV sẽ yêu cầu nhân viên căn tin khắc phục tình trạng dùng tay trần khi chế biến thức ăn và giám sát môi trường vệ sinh quanh căn tin. BS PHẠM XUÂN DŨNG, Phó Giám đốc BV Ung bướu Do diện tích chật, bệnh nhân đông nên căn tin BV phải đặt tại khu vực… không mong muốn. Tuy nhiên, BV luôn giám sát và yêu cầu căn tin đảm bảo VSATTP trong điều kiện có thể. Ông ĐỖ HỒNG CÔNG, Trưởng phòng Hành chính, BV ĐH Y Dược Căn tin BV do bên ngoài đấu thầu và quyết định giá bán nên không loại trừ trường hợp nhân viên căn tin cố tình bán giá cao hơn để lấy tiền chênh lệch. BV sẽ yêu cầu căn tin điều chỉnh giá cho thích hợp, thông qua ý kiến của lãnh đạo BV, đồng thời niêm yết giá công khai. Nếu căn tin cố tình sai phạm, BV sẽ cắt hợp đồng. Trong trường hợp nhân viên căn tin bán cao hơn giá quy định, BV cũng yêu cầu cho thôi việc. BS NGUYỄN TRUNG THÀNH, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ BV Nguyễn Tri Phương BV hiểu rất rõ thực trạng giá đấu thầu cao thì căn tin sẽ bán giá cao, gây thiệt thòi cho bệnh nhân nên giá đấu thầu BV đưa ra không cao. BV sẽ nhanh chóng khảo sát giá cả các mặt hàng thiết yếu bán bên ngoài và trong siêu thị, đồng thời yêu cầu căn tin BV điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Nếu căn tin vi phạm ba lần, BV sẽ ngưng hợp đồng. BS LÂM MINH YẾN, Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới Cho dù tập trung lo chuyên môn nhưng BV cũng cần giám sát căn tin để đảm bảo các điều kiện VSATTP. Rác rến, nước đọng cạnh căn tin, nhân viên không sử dụng bao tay, khẩu trang khi chế biến thực phẩm là điều không thể chấp nhận. Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM sẽ có kế hoạch kiểm tra căn tin BV trong thời gian sớm nhất. Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm TP.HCM