Cảnh báo bệnh tiêu chảy ở trẻ em

- BS Đinh Tấn Phương, Phó Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng 1, cho biết vào ngày 1-3.

Tại BV Nhi đồng 1, hiện khoa Tiêu hóa có trên dưới 180 bệnh nhi điều trị nội trú/ngày. Thống kê tại BV Nhi đồng 2, số trẻ bị tiêu chảy nhập viện điều trị từ sau tết đến nay là khoảng 80-100 em/ngày, tăng 50%-70% so với trước tết. Kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng bệnh nhân bị tiêu chảy cấp do rotavirus chiếm đến 70% (bình thường 50%). Loại virus này lây qua đường ăn uống, vệ sinh bàn tay... Các bác sĩ cảnh báo khả năng bệnh tiêu hóa do rotavirus gây nên đang vào mùa.

Theo BS Phương, thời tiết trong những ngày qua rất nóng, có ngày tới 38oC. Đây là điều kiện cho các siêu vi đường tiêu hóa phát triển, xâm nhập vào thức ăn gây nên bệnh đường ruột.

Cũng trong tuần qua, BV Nhi đồng 1 đã tiếp nhận hai bệnh nhi dưới một tuổi bị tiêu chảy, kèm sốt cao và cơ địa béo phì. Hai bé vào viện với bệnh cảnh nhiễm trùng huyết, mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và lọc máu 24-48 giờ thì hai bệnh nhi mới ra khỏi cơn nguy kịch. Đã gần một tuần, bệnh viện cũng chưa phân lập ra con vi trùng gây nên nhiễm trùng huyết cho hai bệnh nhi này.

“Đi tiêu chảy nhiều lần, tốc độ thải phân nhiều, nước nhiều, bứt rứt, vật vã, sốt cao. Chỉ cần trẻ xuất hiện một trong những dấu hiệu này thì cần nhập viện ngay. Nhiều phụ huynh có con bị tiêu chảy, 2-3 giờ sáng thấy con bứt rứt, vật vã nên nghĩ để đến sáng mới đi khám, khi vào viện trẻ đã trở nặng, nhiễm trùng huyết đường tiêu hóa, suy kiệt...” - BS Phương cảnh báo.

Đặc biệt, đối với trẻ béo phì bị tiêu chảy nhưng bị sốt thì rất khó phát hiện. Nhiều em thấy bứt rứt nhưng sờ vào người thì thấy mát, đo nhiệt độ ở nách vẫn không phát hiện ra. Tuy nhiên, kẹp nhiệt kế ở hậu môn thì nhiệt độ lên đến 40oC.

DUY TÍNH