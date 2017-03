Cảnh báo nguy cơ sảy thai vì... đồ gia dụng

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nguy cơ sảy thai tăng lên tới 80% khi bà bầu tiếp xúc với chất bisphenol A (BPA). Ảnh: PA

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ phát hiện, những bà bầu có hàm lượng hóa chất bisphenol A (BPA) trong máu sẽ đối mặt với nguy cơ sảy thai lên tới 80%. BPA là hóa chất thường được dùng để sản xuất các vật dụng bằng chất dẻo, bao gồm cả chai đựng nước, kính râm và đĩa CD.

Tiến sĩ Ruth Lathie, người đứng đầu nghiên cứu, tuyên bố: "Cho tới khi có thêm nhiều nghiên cứu xác thực, phụ nữ từng bị sảy thai không rõ nguyên nhân nên tránh tiếp xúc với BPA nhằm loại bỏ một yếu tố nguy cơ tiềm tàng. Có một vài việc đơn giản mọi người có thể làm, nhưng không thể tránh xa chúng hoàn toàn.

Hãy tránh bất kỳ việc gì liên quan đến việc nấu hoặc đun nóng thực phẩm trong vật đựng bằng chất dẻo, vì các hóa chất sẽ thôi ra từ loại vật liệu này với tỉ lệ cao hơn ở nhiệt độ cao. Tránh thực phẩm đóng hộp, tránh nấu hoặc đun nóng chất dẻo và tránh chạm vào những thứ có dùng chất dẻo chứa hàm lượng BPA cao, kể cả các tờ hóa đơn tính tiền".

Trong một nghiên cứu khác, Viện Phát triển con người và sức khỏe trẻ em quốc gia Mỹ đã xem xét hồ sơ của 501 cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai trong giai đoạn 2005 - 2009. Các nhà nghiên cứu đã đo hàm lượng BPA và các phthalate - một nhóm hóa chất khác được dùng để sản xuất vật dụng bằng chất dẻo, trong tất cả các mẫu nước tiểu thu thập được.

Các đôi vợ chồng tình nguyện đã được theo dõi trong vòng 1 năm, đồng thời liên tục ghi nhật ký xem liệu họ có thụ thai hay không và nếu có thì khi nào. Điều kỳ quặc là, nhóm nghiên cứu khám phá ra rằng, hàm lượng các chất phthalate cao đã ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của đàn ông, chứ không phải của phụ nữ. Trong đó, các cặp đôi có người chồng chứa hàm lượng phthalate cao trong nước tiểu ít khả năng thụ thai hơn những cặp đôi còn lại tới 20%.

Kết quả của 2 nghiên cứu trên được công bố sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lên tiếng kêu gọi nhà chức trách các nước cấm phthalate và bisphenol A, với lí do chúng cũng có thể gây ung thư vú, bệnh bạch cầu, hen suyễn và dị tật bẩm sinh. WHO nhấn mạnh, những hóa chất này gây ra các biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe và việc cấm sử dụng chúng là cần thiết để bảo vệ những thế hệ tương lại.

Theo Tuấn Anh (VNN / Daily Mail)