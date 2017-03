Cảnh báo thực phẩm chứa hóa chất gây hại

Yêu cầu nói trên xuất phát từ việc có nhiều thực phẩm trong nhóm vừa nêu đều không rõ nguồn gốc, không nhãn phụ, không nhãn mác được bày bán phổ biến ở các chợ, có nguy cơ chứa hóa chất gây hại cho người tiêu dùng.



Theo UBND TP, kết quả lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với mặt hàng xí muội, quả khô, mứt quả các loại tại một số chợ ở TP, Sở Y tế TP đã phát hiện các sản phẩm này không đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.



Kết quả giám sát cụ thể: 4/4 mẫu xí muội có chứa cyclamate - chất tạo ngọt tổng hợp không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm và saccharine là chất tạo ngọt tổng hợp có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm nhưng với hàm lượng cao gấp nhiều lần so với mức cho phép.



Ngoài ra, có 3/4 mẫu xí muội có chứa chì (Pb) với hàm lượng cao hơn mức cho phép.Theo QUỐC THANH (TTO)