Cảnh giác khi lưu trữ thức ăn trong tủ lạnh

Rất nhiều người nghĩ rằng thực phẩm để trong tủ lạnh là "an toàn", không bị chua, bị hỏng vì tủ lạnh có thể ức chế tốc độ sinh sản của vi khuẩn. Nhưng thời gian lưu trữ thực phẩm quá dài cũng là nguy cơ gây mất an toàn và xuất hiện một triệu chứng gọi là "ngộ độc thực phẩm tủ lạnh".



Những thức ăn để qua đêm có lượng nitrite tăng đáng kể



Về mặt dinh dưỡng, một số loại thức ăn không nên để qua đêm, đặc biệt là các loại rau vì qua một đêm hàm lượng nitrite của chúng đã gia tăng khá cao (nguyên nhân là vì rau được bón phân nitơ, nitrat từ phân bón nitơ được hình thành trong quá trình tăng trưởng thực vật). Hâm nóng hay các hình thức làm nóng khác không thể tiêu diệt hết các vi sinh vật và vi khuẩn cũng như hàm lượng nitrite cứng đầu trong thức ăn.



Khi thức ăn thừa được bảo quản trong tủ lạnh, hàm lượng nitrit sẽ tích trữ dần. Người lớn hấp thụ khoảng 0.2 - 0.5gram có thể gây ngộ độc, tiêu thụ lâu dài có thể dẫn đến ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư đại trực tràng và các bệnh khác.



Những thực phẩm không nên lưu trữ trong tủ lạnh



Mặc dù sử dụng tủ lạnh thường xuyên và trong nhiều năm nhưng không có nghĩa là bà nội trợ nào cũng biết cách sử dụng tủ lạnh hợp lý. Bởi không phải thực phẩm nào cũng thích hợp bảo quản trong tủ lạnh, chưa kể mỗi loại thực phẩm lại có cách bảo quản khác nhau.



5 loại thực phẩm sau không nên đặt trong tủ lạnh:



- Các loại rau: Cà rốt, bí đỏ, dưa, hành... có thể lưu trữ ở nhiệt độ phòng. Dưa chuột, ớt xanh để trong tủ lạnh một thời gian dài sẽ có xu hướng bị mềm và thối.



- Trái cây nhiệt đới: Chuối, xoài, trái cây nhiệt đới và cận nhiệt đới có khả năng thích ứng nhiệt độ thấp, nếu được đặt trong tủ lạnh, trái cây được giữ lạnh nhưng sẽ ảnh hưởng đến hương vị.



- Bánh ngọt: Các loại bánh và thực phẩm giàu tinh bột khác để trong tủ lạnh sẽ nhanh chóng bị khô cứng.



- Thịt chế biến sẵn: Thịt xông khói, dăm bông và các loạithịt muối khác nênđể ở nơi thoáng mát, thông gió sẽ đảm bảo hương vị tốt hơn là trong tủ lạnh. Vì độ ẩm trong tủ lạnh quá lớn dễ khiến cho thịt có mùi hôi. Bạn cũng nên lưu ý khônglưu trữ thịt quá lâu nhé!



- Thực phẩm đông lạnh đã rã đông: Những thực phẩm đông lạnh sau khi được ra đông, tan hoàn toàn lớp băng đá thì vi khuẩn sẽ xâm nhập vànhân lên rất nhanh. Do đó, thực phẩm đã rã đông không nên cho lại vào tủ lạnh. Vì thế, tốt nhất hãy chia thành từng phần nhỏ thích hợp với mỗi lần bạn chế biến.



Làm như vậy sẽ tránh được tình trạng trên.



Ngoài ra, khi lưu trữ trong tủ lạnh, tránh để các thực phẩm sống và chín lẫn lộn với nhau, để ngăn chặn mùi hôi thì nên sử dụng túi nilon hoặc màng bọc thực phẩm.





Theo Tri thức trẻ