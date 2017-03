Cảnh giác thủng ruột non do xương cá

Theo BS PHAN THANH NGUYÊN, khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (TTO)

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân đau bụng 2 ngày, đầu tiên đau quặn cơn quanh rốn, sau đó đau liên tục bụng trái kèm sốt cao.Ngoài ra bệnh nhân còn có các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, thiểu năng vành, viêm gan siêu vi C.Sau khi thăm khám, bác sĩ đã cho chỉ định chụp cắt lớp điện toán (MSCT 64 lát), kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc do dị vật gây thủng ruột non. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức và phẫu thuật cấp cứu, trong cuộc mổ đã phát hiện 1 dị vật là mảnh xương cá dài khoảng 3 cm đâm thủng ruột non gây ra viêm phúc mạc.Bệnh nhân được điều trị tích cực và sức khỏe đã ổn định, xuất viện ngày 25-8-2013 sau 6 ngày điều trị.Bệnh viện đã phẫu thuật cứu sống nhiều bệnh nhân bị thủng ruột do dị vật, thường gặp là xương cá, mảnh xương heo, xương gà, vịt và tăm xỉa răng… bệnh nhân thường là người lớn tuổi, người bị mất răng hay dùng răng giả, người say rượu, người có thói quen nói nhiều khi ăn hay ngậm tăm xỉa răng khi ngủ…Những người thích ăn cá hay uống nhiều bia rượu phải hết sức cẩn thận khi ăn cá vì đôi khi một chiếc xương cá rất nhỏ cũng có thể để lại một hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe có thể ảnh hưởng đến tính mạng nếu không phát hiện kịp thời, vì dị vật rất nhỏ, vị trí khó phát hiện rất có thể bỏ sót nguyên nhân khi thăm khám nếu không có sự hỗ trợ của máy chụp điện toán 64 lát cắt MSCT 64.