Cảnh giác với công văn mạo danh Cục An toàn thực phẩm

Công văn đề nghị các chi cục cung cấp danh sách, tên, số điện thoại, địa chỉ các cơ sở sản xuất đồ uống, nước giải khát trên địa bàn vào địa chỉ email: cucantoanthucpham@gmail.com để mời tham gia Chương trình “Vinh danh thương hiệu đồ uống được ưa chuộng nhất năm 2013”.

Cục An toàn thực phẩm cho biết đó là công văn giả, Cục An toàn thực phẩm không có chủ trương tham gia chương trình “Vinh danh thương hiệu đồ uống được ưa chuộng nhất năm 2013”; địa chỉ email trên không phải là địa chỉ email của Cục An toàn thực phẩm. Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho biết đang tìm hiểu sự việc và có thể sẽ nhờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ.

HUY HÀ