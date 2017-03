Cảnh giác với ‘rau sạch’ tự xưng

95% rau trồng ở TP.HCM an toàn Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thoa, Trưởng phòng Quản lý an toàn thực phẩm Chi cục BVTV TP.HCM, hiện 95% nguồn rau từ TP.HCM đủ điều kiện an toàn. Các hộ nông dân trồng rau đã được đào tạo và thi để cấp giấy chứng nhận sản xuất rau an toàn. Người trồng rau còn phải trải qua kiểm tra đột xuất trên đồng ruộng nữa. Riêng 70% rau nhập từ các tỉnh vào chợ đầu mối thì kiểm tra theo quy trình tương tự các nguồn cung cấp rau TP. Từ đầu năm 2015 đến nay, Chi cục BVTV TP.HCM kiểm tra 64 vùng trồng rau ở các địa phương tại TP.HCM, Lâm Đồng, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh... Kết quả phân tích không ghi nhận tồn dư thuốc BVTV vượt mức quy định. Chi cục cũng lấy 172 mẫu rau, củ, quả của 132 vựa kinh doanh ở ba chợ đầu mối TP.HCM và phát hiện năm mẫu rau chứa hàm lượng thuốc BVTV vượt mức cho phép. ______________________________ Người kinh doanh thực phẩm nên tự bảo vệ mình bằng các biện pháp kiểm soát như phải có hợp đồng và hóa đơn khi giao dịch với nhà cung cấp thực phẩm. Trong hợp đồng nên ghi rõ các điều khoản đảm bảo thực phẩm là an toàn. Trong trường hợp là sản phẩm tự sản xuất, tự trồng thì cũng phải đảm bảo theo Luật An toàn vệ sinh thực phẩm. Ông HUỲNH LÊ THÁI HÒA, Trưởng Chi cục An toàn vệ sinh

thực phẩm TP.HCM