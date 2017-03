Cảnh giác với so biển chứa độc tố

Cơ quan này đã có báo cáo và kiến nghị gửi các cơ quan chức năng về một số trường hợp người dân bị ngộ độc do ăn phải con so biển có chứa độc tố.

Gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số quán bán con sam nướng trên vỉa hè. Tuy nhiên, hình dáng của con sam rất giống với con so biển (hay gọi là sam lông, có chứa độc tố Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh mạnh như trong cá nóc, là loại không thể ăn được) khiến nhiều người nhầm lẫn.

Trong tháng 4-2012, tại thị xã Bà Rịa và TP Vũng Tàu xảy ra ba trường hợp bị ngộ độc do ăn trúng con so. Sau khi ăn, dù với một lượng nhỏ nhưng độc tố trong con so cũng khiến người bệnh nôn mửa, chóng mặt, tê chân tay, môi, lưỡi và ngưng thở. Rất may các trường hợp này đều được phát hiện, cấp cứu kịp thời.

Bà Hà kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát các chợ, điểm bán hải sản, tuyên truyền người dân biết cách phân biệt để không ăn trúng phải con so. Cách chính xác nhất là nhìn vào đuôi của hai loại. Đuôi của so láng, hình tròn, không có gờ; còn đuôi của loài sam có hàng răng cưa trên gờ mặt lưng, hình tam giác.

T.KHÁNH