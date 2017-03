Cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh bị sặc sữa

Trước đây, bệnh viện này cũng từng cấp cứu hai bệnh nhi bị sặc sữa do mẹ vừa ngủ vừa cho con bú và một trường hợp mẹ vừa tiếp khách vừa cho con bú. Theo bác sĩ Vũ Hiệp Phát (Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc BV Nhi đồng 2), tai biến sặc sữa ở trẻ sơ sinh rất nguy hiểm, có thể để lại di chứng nặng nề. Do đó, người chăm sóc nên quan tâm chu đáo với trẻ. Bình sữa phải được tiệt trùng bằng cách luộc kỹ, khi pha sữa phải đảm bảo vệ sinh, núm vú bình sữa không nên đục quá rộng, tốt nhất đục 1-2 lỗ bằng đầu kim băng ở bên núm vú. Khi cho trẻ bú nên nghiêng chai sữa khoảng 45 độ để sữa ngập lỗ thông, trẻ không mút phải nhiều không khí dẫn đến nôn sau bữa ăn. Người mẹ cần chú ý xem sữa có xuống nhiều quá không, trẻ có nuốt kịp không; phải cho trẻ bú từ từ, không nên vội vàng, nhất là đối với những trẻ yếu, sinh non tháng. Nếu để bé bị sặc, sữa chảy tràn vào hai cuống phổi thì rất khó cứu.

D.TÍNH