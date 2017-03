Cấp cứu kịp thời một bệnh nhi ngộ độc thuốc đông y

Theo người nhà bệnh nhi, do thấy bé bị nghẹt mũi nên người thân đã đến hiệu thuốc đông y gần nhà mua loại thuốc “thất sơn dược thảo” trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho bé uống 5 viên, không có sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

Sau khi uống thuốc, bệnh nhi xuất hiện các dấu hiệu ngộ độc ảnh hưởng đến hệ thần kinh như, gồng chi, tay nắm chặt và được người nhà đưa đến bệnh viện Nhi Đồng 2 để cấp cứu.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có thuốc giải độc các trường hợp ngộ độc đông dược nên các bác sĩ phải điều trị theo những triệu chứng xuất hiện. Ngoài ra, để hạn chế tổn thương lan rộng trong cơ thể, bác sĩ sẽ tìm cách loại bỏ bớt độc chất trong dạ dày bệnh nhi. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã cải thiện, hết gồng chi, đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Khoa, loại thuốc mà bệnh nhi dùng có thành phần gồm: ráng bay 20 gr, cò sen 20 gr, mướm rừng 20 gr, không ghi rõ lứa tuổi sử dụng, chỉ ghi dùng sáng một viên, chiều một viên. Do đó, bệnh nhi bị ngộ độc do dùng thuốc quá liều, uống 5 viên một lần, gấp 5 lần so với liều dùng thường. Nếu thuốc chỉ dùng cho người lớn thì bệnh nhi đã uống gấp 10 lần so với liều dùng cho trẻ nhỏ.

Theo Mai Phương ( SGTT)