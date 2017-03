Cấp cứu tai nạn ngày Tết: Bệnh viện đã sẵn sàng

Tại TPHCM, theo bác sĩ (BS) Phan Văn Báu, Phó Giám đốc Sở Y tế, kế hoạch cấp cứu trong dịp Tết đã sẵn sàng, đặc biệt tại các điểm tập trung đông người, khu vui chơi giải trí, điểm bắn pháo hoa, hội chợ...

Tăng cường cho khu cửa ngõ

Thống kê tại các bệnh viện (BV) lớn ở TPHCM cho thấy đến thời điểm này, số lượng người bệnh đang điều trị nội trú vẫn còn khá đông. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì hoạt động ở mức cao, các BV cũng đã xây dựng kế hoạch, sẵn sàng các phương án cấp cứu, điều trị cho những người không may gặp sự cố về sức khỏe vào dịp Tết.

TS-BS Nguyễn Thy Hùng, Giám đốc BV Nguyễn Tri Phương, cho biết khu vực quận 5 là nơi tập trung nhiều BV lớn tại TPHCM, tạo thành hệ thống thông suốt cho công tác bảo đảm y tế, khám chữa bệnh nên người dân yên tâm với công tác cấp cứu vào những dịp lễ, Tết. TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV 115, cũng cho hay công tác cấp cứu dịp Tết cũng được BV chuẩn bị như tăng cường nhân sự, thuốc men, nguồn máu dự trữ…

Theo lãnh đạo 2 BV Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, vào dịp Tết, số trẻ cấp cứu nhiều nhất do ngộ độc thức ăn, tiêu chảy cấp, bị hóc dị vật đường thở, hóc hạt dưa, hạt bí, xương cá, các tai nạn gây chấn thương, phỏng nước sôi, té ngã... Hiện kế hoạch chi tiết về cấp cứu bệnh nhi trong dịp Tết cũng đã triển khai đến các khoa, phòng. Tất cả các khoa đều phải bố trí ê kíp trực có BS và điều dưỡng để bảo đảm chăm lo cho bệnh nhân đang nằm điều trị tại BV, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mới.

Công tác cấp cứu dịp Tết ở TPHCM đã đuợc chuẩn bị chu đáo

Tại các khu cửa ngõ TP, vào dịp Tết là số người cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) gia tăng. Hiện ngoài quy trình thường quy, các BV như Đa khoa khu vực Thủ Đức, Đa khoa Củ Chi… cũng đã lên kế hoạch cấp cứu, trực BV vào ngày Tết. BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2, cho biết do nằm khu trung tâm cửa ngõ nên BV thường tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân ở quận 2, quận 9, Đồng Nai chuyển đến.

Số điện thoại gọi cấp cứu của một số bệnh viện tại TPHCM 115/38639141/38639142 (BV Cấp cứu Trưng Vương); 39309981 (Sở Y tế); 39235476 (BV Bệnh nhiệt đới); 38346803 (BV Nhi Đồng 1); 38245923 (BV Nhi Đồng 2): 39256539 (BV Phụ sản Từ Dũ); 38558170 (BV Phụ sản Hùng Vương); 38654510 (BV Nhân dân 115); 35191478 (BV Nhân dân Gia Định); 39237007/38366995 (BV Chấn thương Chỉnh hình); 38297595 (BV Đa khoa Sài Gòn); 0915.764066/37432369 (BV quận 2).

Ngày thường, BV tiếp nhận cấp cứu khoảng 50 trường hợp (trong đó 30% do TNGT) nhưng vào dịp Tết, số này tăng thêm 15%, chủ yếu do TNGT, tai nạn do rượu bia. BV quận 2 mới bổ sung 2 xe cấp cứu chuyên dụng mới. “Ngoài 20 y - BS cấp cứu ngày thường cộng thêm 10 nhân sự tăng cường và 3 BS từ BV Cấp cứu Trưng Vương đưa về, chúng tôi cũng yên tâm cho công tác cấp cứu trong dịp Tết…” - BS Khanh nhấn mạnh.

Chú ý cách gọi số 115

Do kỳ nghỉ Tết năm nay kéo dài nên dự kiến số người bệnh nằm điều trị nội trú sẽ đông hơn các năm trước. BV Chợ Rẫy cũng đã chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư y tế, nguồn máu, phương tiện phục vụ việc điều trị. Hiện Trung tâm Truyền máu BV Chợ Rẫy đã chuẩn bị 6.000 đơn vị máu, lượng máu dự trữ cao nhất từ trước tới nay, bảo đảm số máu cho BV dùng và sẵn sàng cấp cho các tỉnh khu vực phía Nam. Hội Chữ thập đỏ TPHCM cũng đã lên kế hoạch huy động nguồn máu hiến trong nhân dân, kể cả cho những người bệnh thuộc nhóm máu hiếm.

Theo BS Phan Văn Báu, công tác dự phòng, điều trị, kế hoạch ứng phó với các tình huống khẩn cấp luôn được ngành y tế chuẩn bị trước. Vào dịp Tết, ngành y tế bảo đảm trực cấp cứu và khám chữa bệnh cho người dân 24/24 giờ. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường xe, phương tiện và trang thiết bị cấp cứu kịp thời, lịch trực cấp cứu được bảo đảm 100%; đồng thời, chủ động đối phó tình hình dịch bệnh. Riêng BV Cấp cứu Trưng Vương được giao trách nhiệm làm đầu mối chính, phối hợp cấp cứu 24/24 giờ.

BS Lê Thanh Chiến, Giám đốc BV Cấp cứu Trưng Vương, cho biết ngoài việc tiếp nhận cấp cứu 24/24 giờ như ngày thường, hiện kế hoạch chuẩn bị cấp cứu dịp Tết đã được BV triển khai chu đáo. BS Chiến cũng lưu ý lâu nay khi gặp sự cố về sức khỏe, nhiều người dân khá lúng túng trong việc bấm điện thoại gọi cấp cứu nên mất đi “thời gian vàng” đáng tiếc. Vì vậy phải hết sức chú ý khi gọi số này. Theo đó, ở bất kỳ nội thành hay ngoại thành, khi gặp sự cố cần cấp cứu, từ máy điện thoại di động hay máy cố định, người dân chỉ cần bình tĩnh bấm đúng số 115 rồi cung cấp ngắn gọn các thông tin cần thiết (như địa chỉ, số điện thoại, sự việc, tuổi bệnh nhân, mê hay tỉnh, còn thở hay không...). BV Cấp cứu Trưng Vương sẽ điều động ngay xe chuyên dụng đến cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Không được từ chối hoặc chậm trễ cấp cứu Trong chỉ đạo bảo đảm công tác khám chữa bệnh dịp Tết, Bộ Y tế cũng yêu cầu các BV trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu TNGT, sinh đẻ trong những ngày Tết. Các BV không được từ chối hoặc chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Trường hợp người bệnh nhập viện không đúng tuyến, không đúng chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được chuyển đi các cơ sở y tế phù hợp tuyến điều trị. Đáng chú ý, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ và thông báo địa chỉ để đáp ứng nhu cầu người bệnh.