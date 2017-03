Cấp cứu vì mổ trĩ ở phòng khám Trung Quốc

Chiều tối 19-7, một bệnh nhân đến Phòng khám Huê Hạ, 8B Lý Thường Kiệt, phường 12 (quận 5, TP.HCM) cắt trĩ. Tuy nhiên, chỉ 20 phút sau khi phẫu thuật, chị đã phải cấp cứu tại BV Chợ Rẫy! Điều đáng nói là phòng khám này đã bị rút giấy phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hù dọa bệnh nhân

Theo bệnh nhân Nguyễn Thị Lan (28 tuổi, Bình Phước), chị bị bệnh trĩ đã nhiều năm qua. Sau khi thấy Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Phước quảng cáo Phòng khám Huê Hạ có mổ trĩ bằng phương pháp không đau và xuất viện trong ngày nên chị muốn điều trị tại đây.

Chiều 19-7, vợ chồng chị tìm đến phòng khám này, “bác sĩ” Trung Quốc chẩn đoán chị bị trĩ ngoại và nếu phẫu thuật với phương pháp hiện đại là 20 triệu đồng. Vợ chồng chị Lan than không có tiền, “bác sĩ” Trung Quốc tư vấn tiếp là dùng phương pháp dao điện với giá 12 triệu đồng. “Lấy lý do để suy nghĩ, vợ chồng tôi qua BV 115 nhưng ở đây nói không phẫu thuật và chỉ đến BV quận 10. Đến nơi thì BV này hẹn hôm sau do bác sĩ trực đi vắng. Vì đau quá nên tôi trở lại Phòng khám Huê Hạ để phẫu thuật. Vợ chồng tôi phải bán thêm sợi dây chuyền mang theo mới đủ tiền đóng” - chị Lan kể. Sau đó, chị Lan được chụp búi trĩ kèm theo lời hù dọa của “bác sĩ” Trung Quốc: Đây là trĩ ngoại, lại có khối u, nếu không chữa trị thì biến chứng ung thư khó chữa!

Nạn nhân Nguyễn Thị Lan đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy (trái). Vợ chồng ông Hoàng Ái bần thần vì tiền mất tật mang (phải). Ảnh: TÙNG SƠN

Sau khi phẫu thuật, chị Lan bị mất máu, tụt huyết áp nên chồng chị yêu cầu phòng khám đưa chị cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. TS-BS Phan Đương, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân Lan nhập viện trong tình trạng mạch và huyết áp thấp, mất máu, người nhợt nhạt và có vết mổ dài khoảng 3 cm quanh vùng hậu môn. Sau một đêm điều trị, bệnh nhân đã tạm ổn định. Hiện bệnh nhân được truyền đạm, uống sữa và cầm máu.

Vẫn ngang nhiên hoạt động

Trở lại Phòng khám Huê Hạ vào sáng 20-7, chúng tôi thấy cửa một bên vẫn còn mở, có vài bệnh nhân đến… trả thuốc. Sau khi phóng viên quay phim, chụp ảnh thì bảo vệ phòng khám đóng cửa luôn.

Một bệnh nhân đến từ Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết ông bị đau bao tử và nhức mỏi. Ông đã đến đây bốc 15 ngày thuốc (500.000 đồng/ngày) nhưng uống được bảy ngày thì càng đau thêm. Nay đón xe từ quê vào đây trả thuốc thì họ bảo các bác sĩ… đi học hết rồi!

Trường hợp khác, ông Hoàng Ái (54 tuổi, thị xã La Gi, Bình Thuận) đến đây mổ trĩ, siêu âm, thuốc men với giá 10 triệu đồng. Đã mổ xong 10 ngày nhưng ông không ăn uống gì được vì quá đau. Vợ chồng ông đón xe đi sớm từ Bình Thuận vào TP.HCM rồi đón xe ôm tới phòng khám. Họ nói mình làm nông, không dám ăn, không dám mua sắm, chắt chiu được mấy triệu để ông trị bệnh, giờ quay lại phòng khám tính hỏi bác sĩ “sao cứ đau hoài”. Thế nhưng họ như người mất hồn khi biết phòng khám đã bị tước giấy phép hoạt động…

DUY TÍNH

Chiều 20-7, BS Phạm Kim Bình, Quyền Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết đã xuống xác minh sự việc tại Phòng khám y học cổ truyền Huê Hạ, niêm phong chín chiếc máy và yêu cầu phòng khám này chấp hành nghiêm việc dừng hoạt động. Thanh tra cũng đã lấy lời khai từ nạn nhân của phòng khám này. Theo BS Bình, Thanh tra Sở sẽ tổng hợp báo cáo gửi ban giám đốc để có hướng xử lý.

Phòng khám Huê Hạ do ông Huang Furu (sinh năm 1937, quốc tịch Trung Quốc đứng tên). Năm 2010, Phòng Y tế quận 5 đi kiểm tra phát hiện phòng khám này có truyền dịch, cắt trĩ… Mới đây, Phòng Y tế quận 5 tiếp tục kiểm tra phát hiện phòng khám truyền dịch, cắt trĩ, sử dụng thuốc không đăng ký… và đã chuyển hồ sơ sang Thanh tra Sở Y tế xử lý. Thanh tra Sở đã phạt hành chính phòng khám hơn 30 triệu đồng và đình chỉ hoạt động chín tháng do hành nghề vượt phạm vi chuyên môn cho phép (phòng khám chỉ được bắt mạch, bốc thuốc nhưng lại phẫu thuật, truyền dịch…)

Chiều cùng ngày, Vụ Y học Cổ truyền - Bộ Y tế cho biết đã có quyết định thành lập đoàn thanh tra đi kiểm tra các phòng khám y học cổ truyền tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam.

Chữa bệnh trĩ ở phòng khám tư, phải nhập viện cấp cứu Hôm qua (20-7), PGS-TS Nguyễn Xuân Hùng, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Đại trực tràng, Tầng sinh môn - Trưởng khoa Khám bệnh tổng hợp BV Việt Đức, cho biết: BV vừa cấp cứu cho hai bệnh nhân bị hoại tử hậu môn vì chữa bệnh trĩ ở phòng khám tư nhân. Hai bệnh nhân là VNQ 46 tuổi và LHK 53 tuổi đều ở Nghệ An, vào cấp cứu trong tình trạng khá nặng, hậu môn bị hoại tử tím đen… Trước đó cả hai bệnh nhân trên đều điều trị bệnh trĩ bằng thuốc Nam ở một phòng khám tư nhân thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo TS Hùng, tình trạng của hai bệnh nhân phải điều trị 4-6 tháng và phải theo dõi trong vài năm vì các vết hoại tử sẽ để lại di chứng nặng. TRỌNG PHÚ

DUY TÍNH