Cấp cứu vì tuỳ tiện tiêm thuốc giảm đau

Theo lời kể của ông D., do có cảm giác đau lưng lan dần xuống chân, nghe lời người quen, ông đã nhờ một tiệm thuốc tây bán thuốc giảm đau và tiêm giúp, thuốc gì thì ông không nhớ tên. Cứ khoảng năm ngày, khi bị đau, ông D. lại đến đó nhờ tiêm. Sự việc kéo dài hơn một năm.



Khi bụng ông đau dữ dội, đại tiện ra phân đen thì người nhà đưa nhập viện. Tại bệnh viện tuyến huyện, ông đã được thử máu, tiếp máu và nội soi phát hiện trong dạ dày có tế bào ung thư nên phải cắt bỏ 3/4 dạ dày.



Theo nhận định của BS Trung, bệnh nhân này có thể đã được tiêm thuốc non – steroid hay loại thuốc giảm đau khác có trên thị trường. Thuốc này vào cơ thể có thể gây loét, thủng dạ dày dẫn đến xuất huyết.



Còn nguyên nhân gây ung thư dạ dày thì có nhiều: nhiễm khuẩn Helicobacter pylori, do di truyền, dạ dày viêm đi viêm lại, do ăn uống…BS Trung khuyến cáo người dân không nên tuỳ tiện tiêm thuốc giảm đau mà cần phải có bác sĩ chỉ định.



Theo Thạch An (SGTT.VN )