Cặp sinh đôi khác màu da

Chị Pamela, 30 tuổi đùa: “Như thế, ít nhất là tôi sẽ không thể nhầm lẫn hai con”.

Hai cô bé chào đời cách đây 4 tuần. Ảnh: The Sun.

The Sun đưa tin, bé Candice Anne có da, tóc và mắt đều màu đen trong khi cô bé Aleisha Lilly thì lại có làn da trắng với mái tóc vàng và đôi mắt sáng.



Chị và chồng, anh Oswald 37 tuổi đều có sự pha trộn về chủng tộc. Mẹ chị Pamela mang dòng máu của người Jamaica, châu Phi và cả Ireland trong khi bố chị lại là người da trắng lai Do Thái. Trong khi bố của anh Oswald là người Jamaica và mẹ thì vừa mang dòng máu của người Jamaica vừa mang dòng máu người Do Thái.

Vợ chồng chị Pamela và 2 con. Ảnh: The Sun.

Anh Oswald, một kỹ sư cho biết: “Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy, tôi đã yêu cả hai bé. Mới đầu nhìn có thể thấy chúng khá giống nhau nhưng bây giờ thì chúng trông thật khác nhau”.



Cặp song sinh có một anh trai 6 tuổi. Chị Pamela cho biết: “Cháu rất quý hai em gái, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh. Nhưng đôi khi cả 3 đứa thật ồn ã”.



Hai bé được thụ thai tự nhiên và sinh mổ. Cặp song sinh khác màu da như thế này chỉ xảy ra với tỷ lệ một phần triệu. Rất nhiều người khi nhìn thấy hai bé không thể tin đây là cặp sinh đôi.

Theo Phương Trang (VNE)