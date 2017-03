Càphê giảm cân: khôn lường hoá chất!

Đánh vào tâm lý của các chị em muốn giảm cân nhanh mà không mất sức, nhiều công ty, đại lý, cả nhà thuốc tìm cách quảng cáo ầm ĩ sản phẩm này trên mạng. Càphê không làm giảm cân, suy ra trong gói càphê này còn ẩn chứa những hoá chất giấu mặt Ảnh: Thanh Hảo

5g càphê giảm 40% năng lượng?

Phóng viên lần tìm đến một địa chỉ bán sản phẩm giảm cân trên tại một con hẻm đường Cộng Hoà, Tân Bình (TP.HCM). Cô nhân viên cửa hàng giới thiệu với tôi càphê giảm cân có nhiều loại, có loại kết hợp với bột trà xanh, nấm linh chi, quả cọ, giá 200.000 – 600.000 đồng. Cô lấy trong tủ kính ra đưa tôi một hộp nhãn hiệu Green Coffee (slimming), loại đang được nhiều người dùng. Hộp này có 20 gói, được cho là sản xuất từ Mỹ với mẫu mã, bao bì quá đơn giản, thậm chí thông tin trên vỏ hộp còn sai chính tả! Thành phần các chất ghi ngoài hộp gồm có càphê, bột trà, hoa quả, chất xơ và vitamin. Đặc biệt, phần thông tin hướng dẫn khẳng định, dùng một gói càphê 5g sẽ giảm được 40% năng lượng mỗi ngày! Cô nhân viên bán hàng còn khuyên: “Nếu muốn giảm cân nhanh, có thể uống hai hoặc ba gói mỗi ngày. Không cần kiêng ăn, cứ ăn uống thoải mái, việc giảm cân đã có càphê này lo rồi”. Tại cửa hàng này hôm đó có khá đông phụ nữ tuổi 35 – 40 tập trung lắng nghe nhân viên quảng bá sản phẩm.

Sau khi đọc kỹ thông tin trên vỏ hộp càphê giảm cân do chúng tôi đem đến, BS chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM nhận xét: “Đây có lẽ là sản phẩm xách tay, vì không có bất kỳ thông tin nào chứng nhận nó đã được cấp phép từ bộ Y tế. Riêng bản thân chất càphê không có chức năng giảm cân. Các thành phần ghi trên vỏ không chứng minh được loại càphê này có chức năng giảm cân, thành phần các chất cũng không ghi rõ bao nhiêu phần trăm, thông tin mờ nhạt. Không có cơ sở khoa học nào cho thấy 5g càphê lại làm giảm đến 40% năng lượng”. Cũng theo BS Diệp, chất caffeine trong sản phẩm sẽ kích thích tim đập nhanh hơn, tạo cảm giác hồi hộp, bần thần suốt ngày; người có bệnh lý tim mạch, phụ nữ mang thai, đang cho con bú tuyệt đối không sử dụng sản phẩm này. Ngoài ra, khi hấp thụ chất uống này, quá trình chuyển hoá của chất xơ có trong càphê cũng gây no hơi, khiến bạn không thèm ăn. Nếu đúng là uống càphê này giảm được ba đến sáu cân trong vòng hai đến ba tuần thì người tiêu dùng nên mau chóng đến... bệnh viện, bởi đây là kết quả bất thường! Bởi ngay cả những trường hợp béo phì mỗi tháng cũng chỉ được giảm không quá hai ký, BS Diệp khuyến cáo.

Càphê không làm giảm cân

Trên diễn đàn Webtretho, một phụ nữ đã từng dùng càphê Green Coffee chia sẻ: “Tôi có quen một cô bé du học bên Trung Quốc, cô cho hay bên đó sản xuất nhiều sản phẩm càphê giảm cân, nhưng ít ai dám uống, dù là phụ nữ rất béo phì. Vì họ nghi ngại đến chuyện sinh nở sau này. Bởi trong quá trình sản xuất, càphê có thể được trộn lẫn với một vài hoá chất giúp giảm cân nhưng có hại. Lúc đầu mua được sản phẩm này, tôi rất háo hức, vì hiệu quả giảm cân cực nhanh, sau một tuần cơ thể tôi khác hẳn. Nhưng mỗi lần dùng, cơ thể tôi luôn có cảm giác mệt mỏi âm ỉ suốt ngày, chỉ muốn lăn ra nghỉ (...) Hơn nữa, cứ uống càphê vào, mặt tôi lại nổi nhiều mụn, ngứa ngáy, khó chịu. Các khớp gối thì lại ngâm ngẩm đau mỗi khi thay đổi thời tiết. Kinh nguyệt thất thường, chu kỳ kéo dài hơn, gần mười ngày (...) Tuy nhiên, lúc ngưng thì tốc độ ăn trở lại như cũ, thậm chí còn nhiều hơn. Vì vậy, mập vẫn hoàn mập”.

Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu Đức, giảng viên chính bộ môn dược đại học Y dược TP.HCM, càphê hay trà xanh là thức giải khát mỗi ngày, không có chức năng giảm cân. Nếu sử dụng loại sản phẩm này mà giảm cân rõ rệt, thì người tiêu dùng nên xem xét lại tình trạng sức khoẻ, và cần có sự kiểm tra của bác sĩ. “Có thể sản phẩm này giúp giảm cân không do càphê, trà, hoặc các chất đã ghi trên vỏ hộp, mà do một số chất trộn lẫn bên trong nhưng nhà sản xuất không nêu ra. Do vậy, sản phẩm cần được các cơ quan xét nghiệm, đo lường chất lượng tiến hành kịp thời, tránh gây hại cho người tiêu dùng. Cũng nên khuyến cáo người tiêu dùng rằng, các loại thuốc, thực phẩm giúp giảm cân thường gây mất nước, chán ăn, nhuận trường, dùng thường xuyên có thể dẫn đến suy kiệt sức khoẻ”, DS Đức lưu ý.

Cách đây ít lâu, người tiêu dùng đổ xô tìm mua loại trà giảm cân trên đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5 (TP.HCM). Kiểm tra sản phẩm, trong loại trà này có chứa bột lá tả diệp senna nhưng không ghi trên nhãn. Đây là chất có tính xổ mạnh, độc tính cao, ít dùng trong sản xuất tân dược, bởi chứa anthraglucosides mà theo tờ thông tin về thuốc của tổ chức Y tế thế giới (WHO), dùng lâu dài có thể gây ung thư!

Theo Nguyên Cao (SGTT.VN)