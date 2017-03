Cắt bỏ đoạn ruột non do dùng thuốc kéo dài

Ngày 28 tết (8-2-2013), bà T. phải đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do bị đau bụng nhiều và trướng bụng. Tình trạng này cộng với việc bệnh nhân dùng thuốc ngừa thai liên tục 10 năm, các bác sĩ nghi ngờ bà T. bị tắc mạch máu ruột. Kết quả chụp CT cho thấy tĩnh mạch ruột non bị bít tắc hoàn toàn và đoạn ruột non có nguy cơ bị hoại tử. Bà T. nhanh chóng được cắt bỏ đoạn ruột non này. Sau phẫu thuật bà T. khỏe hơn. Các bác sĩ cho biết nếu không phát hiện và phẫu thuật kịp thời, đoạn ruột non sẽ bị hoại tử làm trào dịch trong ổ bụng, bệnh nhân sẽ tử vong vì bị nhiễm độc, nhiễm trùng.