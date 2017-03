Cắt bỏ khối u to bằng cái cốc ở mắt bệnh nhi

Ngày 24/10, PGS, TS, BS. Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng cấp cứu do khối u to ở mắt bị vỡ ra và chảy máu dữ dội không cầm được làm bệnh nhi bị mất máu nặng de dọa đến tính mạng.



Theo bệnh sử, năm 2 tuổi gia đình biết được bệnh nhi bị chứng rối loạn đông máu (Hemophilia A) do di truyền, thiếu yếu tố VIII. Bệnh nhi thường xuyên điều trị tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Từ năm 2009, ở góc mắt trái của bệnh nhi nổi lên một khối u nhỏ sau đó ngày càng to lên và đến nay đã lồi ra như một cái ly gây biến dạng khuôn mặt.





Bệnh nhi trước khi phẫu thuật





Bệnh nhi sau phẫu thuật



Bệnh nhi đã đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện như: Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Mắt TP.HCM và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM nhưng không được giải quyết cắt bỏ khối u do bệnh nhi có bệnh máu khó đông, nếu không có sự kết hợp giữa các chuyên khoa dễ xảy ra tình trạng mất máu quá nhiều và tử vong trong lúc phẫu thuật.Bệnh nhi đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 7/10, khi đó khối u lớn, có chiều khoảng dài 7cm, rộng 7cm và chảy máu liên tục. Bệnh nhi được cho nhập vào khoa Huyết học của bệnh viện và được truyền yếu tố VIII với liều lượng 1.000 đơn vị/ngày để cầm máu và truyền máu để phục hồi sức khỏe.Sau khi hội chẩn liên khoa Huyết học, Tai Mũi Họng, Mắt, Thẩm mỹ, Chẩn đoán hình ảnh… các bác sĩ xác định bệnh nhi bị u mạch máu xương hàm trên do bất thường biến dạng ở xương cộng với bệnh chứng dễ chảy máu nên tổ chức xơ sợi bao quanh chỗ máu chảy ra tạo thành một khối u. Bên cạnh đó bệnh nhi còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Các bác sĩ đã quyết định tiến hành phẫu thuật sớm cho bệnh nhi.Ngày 17/10, ca phẫu thuật được bắt đầu với sự phối hợp của các chuyên khoa, sau 2 giờ phẫu thuật các bác sĩ đã bóc tách toàn bộ khối u, lấy xương bị biến dạng, chỉnh hình vùng mắt và tái tạo lại khuôn mặt cho bệnh nhi.PGS, TS, BS. Trần Minh Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Sau phẫu thuật tình trạng bệnh nhi rất tốt, bệnh nhi có thể nhìn thấy được ngay. Hiện vùng khối u không còn chảy máu và được kiểm soát đông máu tốt. Dự kiến bệnh nhi sẽ được xuất viện sau 5 – 7 ngày nữa.Bệnh Hemophilia A (thiếu yếu tố VIII) là một bệnh bẩm sinh di truyền trên người mẹ có mang mầm bệnh và truyền cho người con trai. Bệnh có tỉ lệ mắc từ 1 – 2 ca/100.000 dân. Hiện trên địa bàn TP. HCM chỉ có Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Truyền máu Huyết học có yếu tố VIII để điều trị cho bệnh nhân.Được biết, cách đây 2 năm gia đình bệnh nhi đã bán nhà để lo chữa chạy cho bệnh nhi, đến nay kinh tế đã kiệt quệ không còn đủ khả năng cho bệnh nhi chữa trị. Toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của bệnh nhi khoảng 200 triệu đồng do BHYT và Đơn vị Y xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy kêu gọi các nhà hảo tâm tài trợ.Theo Thanh Thủy (Bee.net)