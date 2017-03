Cắt bỏ quả thận vì hàng xóm

Ngày 27/8, tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Hậu Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phạm Lê Ngẫu (SN 1972) trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) về hành vi côn đồ, dùng dao đâm trọng thương người hàng xóm là anh Phạm Lê Tình (SN 1971).

Đối tượng Phạm Lê Ngẫu tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 22/8, do mâu thuẫn cá nhân với anh Phạm Lê Tình, đối tượng Phạm Lê Ngẫu dùng con dao nhọn đâm vào bụng anh Tình khiến anh phải đi bệnh viện cắt bỏ quả thận bên trái.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hậu Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo P.Tuấn (Kiến thức)