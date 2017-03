Cậu bé 5 tuổi bỏng nát gương mặt vì bị tạt axit

Thi thoảng rên khe khẽ, bé Bảo gọi tên bố mẹ mà không biết rằng cả bố lẫn mẹ mình cũng đang nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bé Bảo đang được chăm sóc cách ly tại bệnh viện. Ảnh: Cao Lâm

Sáng 18/1, cha con anh Nguyễn Quốc Tuấn và bé Bảo đang ngồi chơi thì có một người đàn ông mặc áo mưa kín người xông vào nhà tạt axit vào mặt hai bố con. Vợ anh Tuấn là chị Xuân chạy ra cũng bị kẻ này hất số axit còn lại vào người. Chị bé Bảo trượt chân ngã vào vũng axit cũng bị bỏng. Kẻ lạ mặt còn tiếp tục rút dao truy sát khiến cả nhà phải chạy trốn.

Nghe tiếng la thất thanh từ căn nhà nhỏ trong con hẻm 274 Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp), hàng xóm chạy đến thì gương mặt của 3 người gồm anh Tuấn, chị Xuân và bé Bảo đã bốc khói nghi ngút vì bỏng axit. Chị gái của bé Bảo may mắn chỉ bỏng nhẹ ở mông. Kẻ thủ ác đã bỏ trốn.

Nạn nhân nhỏ của vụ sát hại được những người láng giềng đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng mê man. "Lúc đó trông cháu rất thê thảm, cả gương mặt sủi bọt trắng vì axit đậm đặc. Cánh tay và chân bên phải cũng bị bỏng", một bác sĩ kể.

Sáng nay, hai ngày nhập viện, tình trạng sức khỏe của bé Bảo dù có khá lên song gương mặt được xác định đã bị hỏng hoàn toàn. Cảm thương hoàn cảnh gia đình nạn nhân, những người hàng xóm thay phiên nhau đến bệnh viện trông Bảo.

"Họ từ quê lên Sài Gòn sống, gia đình chỉ có 4 người nên khi gặp nạn không có ai chăm sóc cả. Tội nghiệp thằng bé, lúc vừa bị nạn, nó liền miệng gọi 'ba ơi, mẹ ơi'", chị Hoa, một người hàng xóm kể.

Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh hình cho biết, gương mặt của bé bỏng gần 100%. Vết thương do axit tàn phá rất sâu và cả hai mắt cũng có nguy cơ không nhìn thấy hoặc ít nhất cũng bị giảm thị lực. "Hiện bé đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên với bỏng do axit, khả năng co kéo da khiến gương mặt biến dạng về sau là điều không thể tránh khỏi", bác sĩ Tùng nói.

Bác sĩ Trương Quang Định cho hay, do bố mẹ của bé cũng đang nguy kịch nên chi phí điều trị hoàn toàn do bệnh viện ứng. Trong khi việc điều trị bỏng do axit thường kéo dài và chi phí điều trị cao.

Độc giả quan tâm chia sẻ và giúp đỡ cho bé có thể liên hệ bà Khúc Thị Kim Nguyệt - Tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Số điện thoại: 08 222 84 692 hoặc chuyển khoản đến Bệnh viện Nhi đồng 2 - Quỹ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Số tài khoản 102010000097990, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh TP HCM.

Theo Cao Lâm (VNE)