Cây chết, người đau mắt do xả khí độc

Tại cánh đồng Gò Ớt, thôn Long Bàn Nam, nhiều cây cối bên đường và hàng ngàn cây mía non của bốn sào mía người dân đã bị khô héo. Nhiều người ở khu vực cánh đồng bị cay mắt, rát mặt khi bị ảnh hưởng khí độc lạ.



Ông Đoàn Tấn Sỹ - trưởng Công an xã Hành Minh, cho biết tối 3-5, nghe tin có ôtô xả khí lạ ở khu vực cánh đồng, công an chạy đến kiểm tra thì bất ngờ mùi hôi của khí nồng nặc trong bán kính trên 100m. Mùi hôi tanh giống phân súc vật. Khi bay vào mũi nồng và làm cay mắt, rát mặt.



Theo thiếu tá Đoàn Dương - phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành: “Nhận định ban đầu đây là khí độc nguy hiểm đến sức khỏe người dân”. Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng B.T. (28 tuổi, thôn Long Bàn Nam) sở hữu bình khí này. T. cho biết trước đó đã mua bình khí nén cũ không rõ nguồn gốc loại 800 lít với giá 15 triệu đồng để về làm bình hơi bơm bánh ôtô.



Tuy nhiên khi về nhà, T. tháo van bình thì khí độc có mùi khó chịu xả ra. T. cùng gia đình dùng ôtô chở bình khí ra khu vực cánh đồng Gò Ớt để xả.



Theo TRÀ CÂU (TTO)