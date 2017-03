Cấy chỉ chữa tự kỷ: chưa có bằng chứng khoa học

Bị nhiễm trùng do cấy chỉ trị hen suyễn Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM từng tiếp nhận điều trị một nữ bệnh nhân 37 tuổi, ngụ ở Kiên Giang, bị nhiễm trùng do cấy chỉ chữa hen suyễn. Bệnh nhân cho biết, đã đến phòng mạch tư của một bác sĩ đông y cấy loại chỉ tự tiêu dùng trong phẫu thuật lên các huyệt nhằm trị suyễn. Hơn mười ngày sau, các vết cấy sưng lên, có mủ và gây đau nhức. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định nhiều vết cấy chỉ cấy vào huyệt đạo đã bị sưng viêm do nhiễm trùng. Bệnh nhân được tháo chỉ, cho uống thuốc chống nhiễm trùng rồi xuất viện.

BS.CK2 Lê Hoàng Sơn, giám đốc bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM; phó trưởng khoa y học cổ truyền, đại học Y dược TP.HCM cho biết cấy chỉ trị hen suyễn là một phương pháp điều trị đã được ngành y học cổ truyền áp dụng từ thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, ngày nay phương pháp này ít được sử dụng mà thay bằng cách dùng thuốc. Về nguyên nhân nhiễm trùng vết cấy ở bệnh nhân trên, theo BS Sơn, không phải do phương pháp mà vì kỹ thuật và các dụng cụ thực hiện chưa được vô trùng. Ngoài ra cũng có thể do người bệnh không chăm sóc vết cấy đúng theo hướng dẫn.“Tai biến trong cấy chỉ trị suyễn theo các bác sĩ y học cổ truyền thường rất ít xảy ra, song cần phải thực hiện đúng thủ thuật. Đặc biệt nên tránh đâm kim quá sâu các huyệt ở thành ngực”, BS Sơn lưu ý. Duy Nhân