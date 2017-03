Cấy ghép cùng lúc 7 nội tạng cho bé gái 7 tuổi

Bé Cho Eun Seo đã có thể tự ăn uống được. Bên cạnh là bác sĩ Kim Dae yeon, người đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ của cô bé 7 tuổi này - Ảnh: Koreatimes Bé Cho Eun Seo đã có thể tự ăn uống được. Bên cạnh là bác sĩ Kim Dae yeon, người đã góp phần hiện thực hóa giấc mơ của cô bé 7 tuổi này - Ảnh: Koreatimes

Bé Cho Eun Seo sinh năm 2005, bị tắc nghẽn đường ruột từ khi mới sinh. Cô bé hầu như không thể ăn được bất cứ thứ gì mà chỉ nhận chất dinh dưỡng bằng cách tiêm vào cơ thể. Đây là một căn bệnh hiếm gặp mà theo tờ Koreatimes thì chỉ có khoảng 10 người ở Hàn Quốc mắc phải căn bệnh này. Muốn chữa khỏi, giải pháp duy nhất là cấy ghép nội tạng.



Cô bé từng trải qua cuộc phẫu thuật dạ dày và đại tràng, tuy nhiên các cơ quan này không hoạt động hiệu quả. Cách đây hai năm, gan của cô bé cũng dần trở nên tồi tệ hơn.Đến năm 2011, may mắn đã mỉm cười với Cho Eun Seo khi nhóm bác sĩ ở Trung tâm Y tế Asan ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc quyết định tiến hành phẫu thuật cấy ghép các nội tạng cho cô bé.



Vào ngày 12-10, Cho Eun Seo đã trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 9 giờ, cấy ghép bảy nội tạng bao gồm: gan, dạ dày, tá tràng, tuyến tụy, ruột già, ruột non và lá lách.Đây là ca phẫu thuật cấy ghép cùng lúc bảy nội tạng đầu tiên thành công ở Hàn Quốc.



Ca phẫu thuật được giới y tế đánh giá là mở ra một trang sử mới cho ngành y tế xứ Hàn.Bác sĩ Kim Dae Yeon, người dẫn đầu nhóm phẫu thuật, cho biết: “Cấy ghép nội tạng trẻ em rất phức tạp và cơ hội thành công cũng thấp hơn so với người lớn bởi vì các cơ quan rất nhỏ”.Bốn ngày sau ca phẫu thuật, Cho Eun Seo có thể tự thở mà không cần đến mặt nạ dưỡng khí. Một tháng sau, cô bé đã có thể ăn uống được.



Gần đây, Cho Eun Seo đã được chuyển đến một khu bình thường thay vì nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt.“Con bé đã có thể ăn uống được. Điều này giống như một giấc mơ. Bây giờ con bé còn nói muốn ăn hamburger giống như bạn bè của mình” mẹ của bé, bà Kim Young Ah, cho biết.



Theo THIÊN HƯƠNG ( Koreatimes, TTO)