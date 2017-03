Cha uống rượu, bia - con chịu khổ

60% nam thanh niên, vị thành niên từng say rượu bia Lượng rượu bia tiêu thụ đã tăng 2-3 lần, từ bình quân 1,6 lít rượu và 10,4 lít bia lên 4,1 lít rượu và 22 lít bia trong 10 năm qua. Tỉ lệ có sử dụng rượu bia ở vị thành niên và thanh niên tăng nhanh sau năm năm, hiện ở mức 79,9% với nam và 36,5% đối với nữ... Đáng chú ý, trên 60% nam và 22% nữ vị thành niên, thanh niên từng say rượu bia. Báo cáo của Bộ Y tế chuẩn bị trình Thủ tướng ban hành chính sách quốc gia về phòng chống tác hại của lạm dụng rượu bia cho biết như vậy. Theo báo cáo này, tại VN 60% vụ bạo lực gia đình, 6% vụ tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia, 15% số giường bệnh tại bệnh viện tâm thần dành cho bệnh nhân loạn thần do sử dụng nhiều rượu bia. Báo cáo cũng cho biết phí tổn do rượu bia gây ra chiếm 2-8% GDP, ước tính khoảng 16.000 tỉ đồng/năm và gấp rưỡi nguồn thu cho ngân sách do sản xuất rượu bia mang lại. L.ANH