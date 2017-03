Chai chân, có thể trị dứt điểm?

(thanhtam@...)



- Theo mô tả thì bạn bị chai chân và đau vùng khớp bàn ngón chân. Chai chân là tình trạng dày sừng vùng gan bàn chân. Nguyên nhân do khi bước đi một số vùng bàn chân bị áp lực đè lên quá cao (nhất là vùng da nằm dưới chỏm xương bàn chân). Chai chân có thể là vùng dày sừng to hoặc chỉ là một vùng rất nhỏ. Bệnh nhân thường cảm giác đau, có thể do cục chai chân hoặc do kết hợp với việc tăng áp lực lên chỏm xương bàn chân gây ra căng bao khớp bàn ngón chân, viêm gân gấp ngón chân.Việc mổ lấy đi cục chai chân nhưng không loại trừ áp lực đè lên vùng chai chân sẽ làm nhanh chóng xuất hiện trở lại cục chai chân. Vùng dày sừng ngày càng phát triển thêm.



Do đó việc điều trị sẽ gồm tìm nguyên nhân làm tăng áp lực, từ đó làm giảm bớt áp lực lên vùng này. Một số thuốc dùng bôi tại chỗ làm mềm da để có thể gọt bớt vùng da bị chai, hoặc có thể dùng dao gọt bớt cục chai nhưng phải làm trong điều kiện vô trùng và do bác sĩ thực hiện. Nếu gọt quá nhiều sẽ làm chảy máu và nhiễm trùng.



Quan trọng nữa là phải làm giảm bớt áp lực đè lên vùng chai chân để ngăn ngừa tái phát. Một số dụng cụ lót trong giày, lót cho vùng chai chân được dùng phân tán bớt lực đè lên gan chân, đè lên chỏm xương bàn chân. Nếu chỉ trông chờ vào việc tiểu phẫu lấy đi cục chai chân sẽ thất bại vì nguyên nhân vẫn chưa được loại trừ.



Theo BS TĂNG HÀ NAM ANH (TTO)