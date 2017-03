Chấm dứt dịch dưa vàng bị khuẩn listeria ở Mỹ

Dưa vàng Cantaloupe. (Nguồn: Internet)



Các quan chức y tế đã công bố những thông tin sau cùng sau gần 5 tháng của dịch bùng phát gây bệnh ở 146 người trên 28 bang nước Mỹ.Thông tin công bố về số ca tử vong sau cùng là 30 người, trong đó có một phụ nữ đang mang thai và khi bị bệnh, người phụ nữ này đã bị sẩy thai.Dịch bùng phát bắt nguồn từ loại dưa vàng có tên là Rocky Ford ở trang trại Jensen ở Holly, Colorado trong khoảng thời gian từ 29/7 cho đến 10/9 sau đó nó lan ra ít nhất 24 bang.Ngay sau đó loại dưa vàng này đã được thu hồi. Tuy nhiên các quan chức vẫn đưa ra cảnh báo sau đó nhiều tuần rằng cần vứt bỏ bất cứ trái dưa vàng cantaloupe nào để đảm bảo an toàn.Nhiễm khuẩn Listeria, hay còn gọi là chứng nhiễm trùng listeriosis có thể gây ra các triệu chứng như sốt, tiêu chảy, đau nhức cơ, đau đầu, cổ, rối loạn, mất cân bằng và chứng co giật. Bệnh trước tiên sẽ tấn công người già, phụ nữ có thai hay người có hệ thống miễn dịch kém. Các triệu chứng có thể xuất hiện sau 2 tháng ủ bệnh và đó là nguyên do tại sao CDC phải chờ đợi cho đến nay mới công bố dịch bùng phát đã qua./.Theo Anh Minh (Vietnam+)