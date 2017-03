Chậm lão hóa làn da

Rất khó để ngăn được lão hóa, nhưng có nhiều cách làm chậm quá trình lão hóa của làn da.



Theo BS Trần Ngọc Ánh, lão hóa da là quá trình sinh học không ai cưỡng lại được. Từ khoảng 30 tuổi da đã giảm độ căng mịn, lỗ chân lông to ra, vài nếp nhăn sẽ xuất hiện. Từ 40 trở đi những nếp dấu “chân chim” khóe mắt, nếp nhăn trán, ấn đường sẽ hằn sâu hơn, da xỉn, ít sức sống. Từ 50 – 60 nếp nhăn chằng chịt, da khô, thô ráp…Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Viện Da liễu Quốc gia, có hai loại lão hoá da: Lão hoá nội sinh và lão hoá ngoại sinh. Lão hoá nội sinh là toàn bộ da bị lão hoá, kể cả vùng da được che kín. Còn lão hóa ngoại sinh là do môi trường, nghề nghiệp gây nên (ánh nắng mặt trời, khói bụi, tia tử ngoại, sự ô nhiễm của môi trường do bụi công nghiệp, khí thải, công việc căng thẳng, sức ép tâm lý, tinh thần không ổn định, lo âu, mất ngủ; chế độ ăn uống không hợp lý; ít vận động; lạm dụng mỹ phẩm…).Ngoài tác động làm da bị sạm, khô, teo... ở các vùng da hở khiến nếp nhăn và các đốm nâu đen xuất hiện; lão hóa còn làm da khô, thô ráp, mất độ bóng, xạm da, nám, giảm độ dày của da, gây đổ sụp các cơ tạo các vết nhăn, chùng nhão chảy sệ trên mặt và ngày càng rõ ở đuôi mắt, khoé miệng. Những thói quen nhăn mặt, nhíu mày cũng tạo những nếp nhăn trên mặt.Theo BS Trần Ngọc Ánh, tùy tình trạng lão hóa và độ tuổi mà mỗi người chọn phương pháp phù hợp. Tiêm collagen trực tiếp vào da để xóa nhăn thích hợp với người đã có những nếp nhăn sâu để làm đầy vùng khuyết chỗ nếp nhăn và phục hồi làn da nhanh. Tuy nhiên thủ thuật này tốn kém và lặp lại thường xuyên, có thể có biến chứng.Collagen dạng kem rất khó thấm qua lớp thượng bì để vào sâu nên ít tác dụng. Do đó, khi da bị lão hóa, suy giảm từ hệ thống trung bì, hạ bì (35 – 45 tuổi với các nếp nhăn khó khắc phục) cần điều trị trực tiếp và phải có hỗ trợ chuyên môn để giải quyết nếp nhăn, da thừa nhanh bằng ngoại khoa.Điều trị nội khoa có nhiều dược phẩm hỗ trợ, bổ sung collagen đường uống là cách tốt nhất để làm chậm quá trình lão hóa, nhưng phải ở giai đoạn cơ thể bắt đầu lão hóa và phải là collagen tinh khiết mới giúp cơ thể tái tạo lượng collagen mất đi. Nếu bổ sung collagen ở giai đoạn muộn, hoặc dùng collagen tổng hợp chỉ làm chậm quá trình hình thành những nếp nhăn mới, chứ không giảm được lão hóa.Để giảm lão hóa da nên ăn uống cần cân bằng 5 nhóm thực phẩm: Chất bột đường, đạm, béo, các vitamin (A, C, E, B5) khoáng chất và nước. Nên ăn ít đạm, ít béo và ăn nhiều hoa quả tươi, rau (250 - 300g rau xanh/người/ngày) để làm chậm quá trình lão hóa da. Các loại rau màu xanh đậm như rau họ cải (cải bẹ xanh, bông cải, cải bắp…), các loại rau củ quả màu cam giàu beta caroten, vitamin phòng lão hóa da tốt.Nên ăn 3 – 4 lần hải sản/tuần vì giàu canxi và vitamin, rất tốt cho da và cân bằng cơ thể. Bữa ăn nên dùng thêm 1 thìa dầu ô liu (hoặc dầu hạt lanh, dầu quả hạnh...) để cung cấp chất béo không bão hòa cho cơ thể. Tránh ăn nhiều đường, thịt đỏ, dầu hydro hóa và chất béo. Hạn chế sữa ít hoặc không béo. Không dùng nhiều thực phẩm có phản ứng với tia UV, làm tổn thương da như thực phẩm chứa prosalen (cần tây, mùi tây…), thực phẩm chứa quinine (nước tăng lực, nước có vị đắng), đồ hộp và các nước uống có chất phụ gia tạo ngọt, cafein.Theo Trà Giang (Gia đình và Xã hội)