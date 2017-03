Phục vụ bài bản

Chi phí một lần 500.000 đồng Đối với bệnh nhân đang nằm ở bệnh viện khi có nhu cầu chăm sóc tại nhà sẽ liên hệ với khoa chăm sóc giảm nhẹ, hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 08-38418469. Trước khi êkip của bệnh viện đến nhà chăm sóc cho bệnh nhân, người nhà phải đến bệnh viện tạm ứng 3 triệu đồng, sau đó ký phiếu yêu cầu tham gia dịch vụ chăm sóc tại nhà để được chăm sóc tại nhà. Chi phí một lần đến chăm sóc tại nhà là 500.000 đồng bao gồm thăm khám, chăm sóc, tư vấn tâm lý, chi phí di chuyển...Khi chưa triển khai dịch vụ này, nhiều gia đình có điều kiện đã “nhờ” những bác sĩ, y tá của bệnh viện tới chăm sóc cho người thân mắc bệnh ung thư tại nhà. Tuy nhiên, theo bác sĩ Quốc Thịnh, đây chỉ là sự thỏa thuận giữa hai cá nhân nên có thể phát sinh những chuyện không hay trong mối quan hệ giao tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh nhân... và bệnh viện không thể quản lý. Sau khi có dịch vụ chăm sóc tại nhà, bệnh nhân sẽ được bảo đảm về mặt chất lượng điều trị, thái độ giao tiếp và trách nhiệm của êkip y bác sĩ đến nhà phục vụ bệnh nhân.



Bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết mô hình chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà đã được nhiều nước tiên tiến trên thế giới triển khai.Nhiều bệnh nhân ung thư đã qua giai đoạn điều trị đặc hiệu mong muốn được chăm sóc tại nhà hơn là trong môi trường bệnh viện chật chội, đông đúc. Xuất phát từ nhu cầu này, Bệnh viện Ung bướu đã triển khai dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà.Một êkip của bệnh viện đến chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng. Tùy tình trạng và yêu cầu của người bệnh, bác sĩ, điều dưỡng đến chăm sóc 1-2 lần/ tuần. Mỗi lần đến chăm sóc bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho người bệnh. Với những loại thuốc thông thường, êkip lãnh thuốc bên khoa dược đưa tới cho người bệnh. Khi người bệnh cần truyền dịch, điều dưỡng sẽ đến lấy những dấu hiệu sinh tồn và báo truyền dịch theo y lệnh, thường mất 1-2 giờ.Trong trường hợp một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối có khối u tái phát rất to, nhiệm vụ chính của điều dưỡng là thay băng, rửa vết thương, hướng dẫn bệnh nhân giữ vết thương không bị nhiễm trùng. Hoặc bác sĩ tới thăm khám một người bệnh bị táo bón lâu ngày thì khi đó điều dưỡng tới làm nhiệm vụ tháo phân hoặc đặt xông tiểu. Với những thủ thuật phức tạp, không thực hiện được tại nhà êkip sẽ chuyển người bệnh vào bệnh viện.Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối thường có những cơn đau xuất hiện. Để kiểm soát những cơn đau này có những lúc phải dùng đến morphin. Loại thuốc này chỉ có trong bệnh viện nên nếu người nhà tự ra ngoài mua cũng không có, do vậy người bệnh thường chịu đựng và tự xoay xở với những cơn đau. Tuy nhiên, khi người bệnh có bảo hiểm y tế, đăng ký dịch vụ chăm sóc tại nhà thì bác sĩ có thể kê cho bệnh nhân những loại thuốc này để người bệnh kiểm soát cơn đau. Người bệnh sẽ được quản lý như một bệnh nhân điều trị ngoại trú, có hồ sơ trong bệnh viện.Đối với những bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc tại nhà nhưng hoàn cảnh khó khăn, tùy hoàn cảnh của bệnh nhân, bệnh viện sẽ trích quỹ sổ vàng để hỗ trợ. Ngoài ra, mô hình chăm sóc tại nhà cũng giải quyết một phần nhỏ tình trạng quá tải tại bệnh viện, giảm mật độ bệnh nhân tập trung trong môi trường bệnh viện nội trú.Hiện bệnh viện có 15 điều dưỡng và tám bác sĩ tham gia dịch vụ chăm sóc bệnh nhân ung thư tại nhà.Như vậy, mỗi ngày bệnh viện sẽ phục vụ đối đa khoảng tám bệnh nhân. Do lực lượng còn mỏng và còn trong giai đoạn thí điểm, nên trước mắt bệnh viện sẽ khu trú chăm sóc cho những bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối, không còn điều trị đặc hiệu được nữa, bệnh nhân đã bị di căn và khó khăn trong vấn đề di chuyển.Bên cạnh đó, có những bệnh nhân mới mổ xong, thay vì có thể nằm viện cả tuần thì ngày thứ 2 sau khi mổ, bệnh nhân thấy ổn và muốn xin phép bác sĩ cho nằm điều trị tại nhà cũng sẽ được ưu tiên sau những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.Trong kế hoạch, bệnh viện sẽ tập hợp tất cả bác sĩ, điều dưỡng tham gia, mở rộng mô hình dịch vụ này để phục vụ được nhiều bệnh nhân có nhu cầu.Theo THÙY DƯƠNG (TTO)