Chăm sóc da mùa hè: Nên và không nên

Theo Anh Khôi (VNE/ SL)

Dưới đây là những việc mà bạn nên và không nên làm để chăm sóc da trong mùa hè này.Đa số phụ nữ có da nhờn dễ bị nổi mụn hơn vào mùa hè, vì vậy điều rất quan trọng là đừng để lớp trang điểm làm lỗ chân lông bị bít tắc, Hãy tìm những sản phẩm trọng lượng nhẹ có nhãn ghi “không nhờn” và “không gây mụn” để giữ cho da không bị xỉn và nổi mụn. Hãy chia tay với loại phấn nền dạng lỏng nặng nề để chuyển sang loại kem nền màu nhẹ và đổi từ kem đánh má hồng sang dạng phấn má.Chống nắng là việc bắt buộc phải làm bất kể mùa nào, nhất là những tháng nắng nóng. Hãy đảm bảo là bạn bôi đủ lượng. Hãy tìm loại kem gốc khóang chất (với kẽm ôxít hoặc titan diôxít giúp thấm hút chất nhờn và ngăn cả tia cực tím UVA và UVB.Trời càng nóng thì cơ thể càng mất nhiều nước qua đường mồ hôi. Do đó bạn càng cần phải uống nhiều nước để bù lại lượng nước bị mất và để đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Khi da bị mất nước thì tác dụng bảo vệ cũng bị tổn hại. Để giữ cho da khỏe mạnh, hãy đặt mục tiêu uống ít nhất 8 cốc nước mỗi ngày.Hãy đưa chế độ chăm sóc da của bạn xuống mức nhẹ nhàng hơn. Nghĩa là, nếu bạn đang dùng kem, hãy chuyển sang dùng lotion; nếu đang dùng lotion, hãy chuyển sang dùng serum giữ ẩm.Các chất chống ôxi hóa chống lại các tổn thương do gốc tự do khiến da bị lão hóa sớm. Khoai tây và ớt ngọt có chứa chất chống oxi hóa là lycopen và beta-caroten, cả hai có thể mang lại tác dụng báo vệ tự nhiên chống ánh nắng mặt trời và sửa chữa những hư hỏng ở tế bào do ánh năng gây ra.Khi trời nắng nóng bạn có xu hướng rửa mặt nhiều hơn do cảm giác trơn nhờn khó chịu ở mặt, nhưng đừng rửa quá 2 hoặc 3 lần mỗi ngày. Bạn sẽ chỉ càng khiến cho tuyến bã tiết ra nhiều chất nhờn hơn. Để da mặt không bị trơn bóng, hãy thử dùng loại giấy thấm dầu để hút bớt chất nhờn mà không làm cho da bị tẩy quá mạnh.Làn môi của bạn cũng cần được bảo vệ tránh ánh nắng! Hãy bôi một lớp son dưỡng chứa thành phần SPF vào ban ngay. Tác động tiêu cực có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng những đốm nhỏ màu nâu sẫm, thường gọi là nốt ruồi môi, có thể phát triển sau khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.Kem chống nắng là rất tốt, nhưng để bảo vệ da, các bác sĩ da liễu vẫn khuyên chúng ta hạn chế phơi năng khi bức xạ tia cực tím mạnh nhất (từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều). Nếu bạn khao khát có làn da nâu, thì trang điểm bằng kem màu mâu chắc chắn là cách an toàn hơn nhiều.