Chăm sóc người cao tuổi ở Nghệ An, Thanh Hóa

Đầu tháng 8-2013, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức hội thảo tập huấn, tư vấn... liên quan đến sức khỏe, nhất là người cao tuổi.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Với chủ đề Một số điều cần biết khi lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, chương trình thu hút hơn 600 đại biểu, người dân tham dự. Mục đích giúp họ hiểu, thực hiện tốt Luật Bảo vệ quyền lợi NTD cùng các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Song song đó, các tư vấn viên còn phổ biến về các quy định ghi nhãn hàng hóa, thực hiện quyền được thông tin thể hiện trên nhãn hàng hóa; nắm chắc cơ sở pháp lý trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình khi tiêu dùng hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Đồng thời, thực hiện khẩu hiệu ngày Quyền NTD Thế giới 2013: “Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là một trong những hoạt động chủ chốt của Vinamilk. Ảnh: CTV

Cùng với việc bảo vệ trẻ em thì chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi là một trong những hoạt động chủ chốt của Vinamilk. Từ đầu năm đến nay, Vinamilk đã tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi xuyên suốt ở nhiều tỉnh, thành tại các vùng, miền trên khắp cả nước như Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Bắc Giang, Ninh Bình, Tiền Giang, Cà Mau, Đắk Lắk… Do vậy hoạt động này cũng là một trong những nội dung chính yếu của hội thảo diễn ra tại Nghệ An và Thanh Hóa.

Tại đây, TS-BS Nguyễn Hữu Toản (nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Chợ Rẫy, TP.HCM) đã trực tiếp tư vấn cho các cụ các vấn đề về việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là nhu cầu sữa và sức khỏe người cao tuổi. BS Toản cho biết hiện nay, những rối loạn dinh dưỡng thường gặp ở người cao tuổi tăng cao. Hậu quả là làm tăng tỉ lệ mắc bệnh cấp, mãn; tăng tỉ lệ biến chứng, tử vong; giảm tuổi thọ, giảm chất lượng sống…

Tăng cường sức khỏe người cao tuổi

Sữa và các sản phẩm từ sữa là một “siêu thực phẩm”, hợp chất đầy đủ, đa dạng. Sữa có nhiều thành phần như protein; whey protein; casein, peptides, phosphopeptides; linoleic acid kết hợp (CLA); plant sterol (sterol ester thực vật). Đây là chất béo chiết xuất tự nhiên từ thực vật, có tác dụng ngăn cản sự hấp thụ cholesterol từ ruột non vào máu, từ đó làm giảm lượng cholesterol xấu trong máu. Cùng với đó là sự góp mặt của các vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, folate; estrogen thực vật, phytochemical, isoflavones (có nhiều trong sữa đậu nành)… Sữa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nếu dùng đủ ba khẩu phần mỗi ngày sẽ giúp phục hồi, duy trì cân nặng và tình trạng dinh dưỡng, kể cả sau phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, tình trạng suy mòn do ung thư. Đồng thời, ngăn ngừa các nguy cơ gây một số bệnh mạn tính như béo phì, cao huyết áp, bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, bệnh loãng xương…

Tại hội thảo, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc đối ngoại Vinamilk và đại diện ngành hàng nước giải khát, ngành hàng sữa bột của Vinamilk cũng đã giới thiệu đến người cao tuổi các thông tin về các sản phẩm dinh dưỡng. Hiện nay Vinamilk có nhiều sản phẩm dinh dưỡng đặc biệt chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Có thể kể đến sữa đậu nành giàu đạm GoldSoy được làm hoàn toàn từ hạt đậu nành không biến đổi gen, nhập khẩu trực tiếp từ Bắc Mỹ. Lần đầu tiên sản phẩm được bổ sung thêm canxi và vitamin D hỗ trợ hệ xương. GoldSoy được sản xuất trên dây chuyền công nghệ khép kín, hiện đại, từ khâu trộn nguyên liệu đến khâu rót hộp.

Với Vinamilk Sure Prevent, sản phẩm dinh dưỡng toàn diện mang lại lợi ích “ba tốt” cho người cao tuổi. Đó là giúp ăn ngủ tốt, tốt cho tim mạch và tốt cho xương. Hoặc Vinamilk Diecerna, sản phẩm dành cho người bệnh tiểu đường và những người có nguy cơ mắc bệnh cao; Vinamilk Canxipro, bổ sung canxi và collagen thủy phân giúp xương chắc, khớp khỏe.

Dự kiến cuối tháng 8-2013, Vinamilk khánh thành dự án nhà máy sản xuất sữa tươi với quy mô 100 triệu USD. Theo thiết kế, giai đoạn 1, nhà máy có công suất sản xuất 400 triệu lít sữa/năm và 800 triệu lít sữa/năm ở giai đoạn 2. Nhà máy đạt mức tự động hóa cao, hiện đại, sử dụng kho thông minh, vận hành hoàn toàn bằng robot, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Vinamilk sẽ đầu tư thêm hai trang trại mới tại Tây Ninh với quy mô 10.000 con bò và Thanh Hóa là 20.000 con bò trong thời gian tới.

NGỌC CHÂU