Chấm tròn tụ máu có gây biến chứng?

Con trai của anh trai mẹ cháu cũng bị bệnh về máu khá nặng, tháng nào cũng phải xuống Bệnh viện Tuyên Quang truyền máu, nay đã 17 tuổi nhưng chỉ bằng đứa trẻ 9 - 10 tuổi, ốm yếu triền miên. Tôi rất băn khoăn về sức khoẻ tương lai của cháu tôi. Xin cho lời khuyên. Lê Kiên (không ghi địa chỉ).



Ảnh minh họa

GS Hoàng Bảo Châu trả lời: Có nhiều khả năng cháu có bệnh u máu (một loại dị dạng mạch máu bẩm sinh).Các khối u này thường thấy ở các vị trí khác nhau trên cơ thể dưới dạng một vết hoặc một mảng màu đỏ trên da hoặc dưới dạng một nang (túi chứa đầy máu và thông nối với hệ tuần hoàn) gây biến dạng cơ thể tại chỗ da bị tổn thương. Nhưng u máu cũng có thể xuất hiện trong nội tạng như não, gan, thận, dạ dày, ruột, thanh quản...

U máu về bản chất là một u lành tính nhưng nó có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng.



Tính nguy hiểm của khối u phụ thuộc vào vị trí xuất hiện có tính nhạy cảm và tùy thuộc vào sự gây biến dạng, nguy cơ lan tỏa xâm lấn và ảnh hưởng tới chức năng của phủ tạng (u ở vùng niêm mạc, ở mắt, miệng, đường thở, tai, não...).

Việc xử trí điều trị phụ thuộc vào hình thái khối u, vị trí khối u và tính chất của khối u. Nói chung, do việc phẫu thuật xử trí khối u có thể gây chảy máu, để lại sẹo xấu gây biến dạng nặng hơn cả trước khi mổ và dễ tái phát... nên nếu không có nguy cơ tai biến trước mắt do biến dạng và ảnh hưởng tới chức năng thì khuyến cáo đưa ra thường là không vội can thiệp mà tiếp tục theo dõi diễn tiến.

Trong trường hợp cụ thể ở cháu ông có khả năng là một u máu dạng mao mạch, lành tính. Các dị dạng này thường xuất hiện ngay sau khi sinh. Thoạt tiên thường phát triển nhanh sau đó chậm lại và nhiều trường hợp có thể teo lại dần và mất hẳn sau khi trẻ được 8 - 10 tuổi.



Gia đình nên đưa cháu đi khám xác định rõ tình trạng bệnh để có hướng xử trí thích ứng. Bệnh máu có nhiều loại với nguyên nhân, cách diễn biến, tiên lượng và khả năng điều trị rất khác nhau, triệu chứng đang có ở cháu ông có thể chẳng có chút liên quan gì tới loại bệnh ở cháu bé họ hàng đằng con dâu ông.



Theo PV (Bee)