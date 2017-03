Chấn thương sọ não vì xe tập đi

Nguyên nhân được biết, cháu Hùng mới 10 tháng tuổi được mẹ cho vào xe tập đi. Do mẹ mải làm việc nên để cháu tự điều khiển xe, khi cả người và xe lăn xuống sân thì cháu bị va vào nền sân khiến tụ máu trên đầu. Lời bàn: Chấn thương sọ não ở trẻ em thường do bất cẩn trong sinh hoạt (chiếm 60% trường hợp), thường gặp nhất là ngã cầu thang, ngã giường, ngã võng hay do người lớn bồng ẵm tuột tay.



Các lý do tiếp theo là ngã xe đạp, tai nạn giao thông, vật nặng va đập trúng đầu. Chấn thương sọ não thường gặp ở bé trai nhiều hơn bé gái do hiếu động hơn, đa số ở lứa tuổi 1 - 6. Trẻ càng nhỏ càng dễ bị do phần đầu còn to và nặng, thường rơi xuống trước, các cháu lại chưa có khả năng điều chỉnh tư thế cân bằng khi ngã. Do vậy, khi trẻ chơi, người lớn cần quan sát hoặc chơi cùng.



Nếu không có người trông mà cha mẹ bận việc gì đó thì phải tránh để trẻ chơi ở những nơi nguy hiểm, dễ ngã và va đập.



Theo TS.BS Phạm Xuân Tú (Khoa học & Đời sống)