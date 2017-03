Chàng trai cao 2,03m

Bệnh nhân D. được các bác sĩ khoa nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM kiểm tra chiều cao - Ảnh: Minh Đức



Mắc cỡ vì quá cao!

"Triệu chứng của bệnh khổng lồ rất mơ hồ, thường khó phát hiện được cho đến khi có các triệu chứng của bệnh to đầu chi cùng triệu chứng chiều cao tăng lên"Bác sĩ Trần Quang Khánh

“Thấy bất kỳ ai nhìn mình em đều ngại. Em chỉ quanh quẩn ở nơi mình sống. Các bạn cùng lớp rủ đi chơi xa em đều từ chối vì sợ người khác nhìn thấy mình” - đó là tâm sự của D.T.D. ở xã Bảo Quang, Long Khánh.D. kể ngày nhỏ D. chỉ cao hơn chút so với các bạn, nhưng từ khi học lớp 7 D. đột ngột cao vọt lên hẳn. Từ đó chiều cao của D. ngày càng cách biệt so với các bạn cùng trang lứa. Năm 18 tuổi, D. đã cao tới 1,9m. Các bạn cùng lớp đặt cho D. biệt danh “Peter Crouch”- tên chàng cầu thủ người Anh cao nhất thế giới.



D. mỉm cười nói: “Dù Peter Crouch là cầu thủ cao nhất thế giới (2,01m) nhưng vẫn thua chiều cao 2,03m của em”.Rất nhiều người đang mong muốn được cao hơn nữa nhưng đối với D. chiều cao đặc biệt này lại luôn gây cho em mặc cảm, khó chịu bởi những ánh nhìn lạ lùng, tò mò. D. sợ nhất những buổi tập trung đông người vì khi đó mọi người dễ dàng nhìn ra chiều cao khác biệt của D..



Chiều cao quá khổ này cũng làm D. gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Lúc D. ngủ thường phải nằm xéo vì nằm thẳng sẽ bị đụng đầu vào thành giường. Đi lựa quần áo cũng cực kỳ khó khăn vì rất ít quần áo cho cỡ người D.. Còn khi D. mặc vừa thì giá những bộ quần áo này thường mắc tiền trong khi thu nhập chính trong năm của ba mẹ D. là những mùa thu hoạch chôm chôm.



Đi taxi D. không thể ngồi được vào chiếc xe taxi bốn chỗ...Lúc đầu D. chỉ cảm thấy mặc cảm và e ngại với chiều cao của mình trong sinh hoạt. Nhưng mới đây, khi vừa thi tốt nghiệp THPT, D. được người anh nói sẽ đưa đến bệnh viện khám vì anh D. mới đọc một trường hợp người Trung Quốc cao trên 2m được bác sĩ phát hiện mắc bệnh.



Phẫu thuật để ngăn ngừa biến chứng



Ngày 15-6, D. được giới thiệu đến khám tại khoa nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bác sĩ Khánh cho biết mới nhìn thấy D. và nghe giọng nói ồm ồm đã nghĩ đến bệnh khổng lồ (Gigantism). Tuy nhiên sau đó, các bác sĩ đã cho bệnh nhân làm các xét nghiệm để đánh giá các hormone của tuyến yên như hormone tăng trưởng, chụp cộng hưởng từ để định vị khối u tuyến yên... để chẩn đoán.



Qua kết quả các xét nghiệm, hình ảnh học này, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh khổng lồ. Nguyên nhân gây ra bệnh khổng lồ là do khối u của tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng trước tuổi dậy thì ở trẻ (ở nam là dưới 11 tuổi).Theo bác sĩ Khánh, những trường hợp khối u của tuyến yên tiết ra hormone tăng trưởng quá mức sau tuổi dậy thì bệnh viện vẫn thường gặp. Bệnh này được gọi là to đầu chi, nhưng chiều cao của người bệnh không tăng, chỉ có mũi, cằm... to ra.



Bác sĩ Trần Quang Khánh, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Nguyễn Tri Phương TP.HCM, cho biết lần đầu tiên Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận một bệnh nhân mắc bệnh khổng lồ là bệnh nhân D.T.D..Ở bệnh nhân mắc bệnh to đầu chi, bàn chân, bàn tay đều to ra, gò má gồ ra, khuôn mày gồ lên, trên đầu sẽ có những bướu xương, hàm dưới nhô ra, răng thưa ra. Bệnh nhân D. ngoài chiều cao tăng nhanh, hàm mặt còn bị nhô ra. Nếu bệnh diễn tiến lâu ngày không được chẩn đoán và điều trị, những người mắc bệnh khổng lồ có những biến chứng như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh viêm khớp, viêm cột sống dính khớp...Để ngăn ngừa những biến chứng cho bệnh nhân D., các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh sẽ phẫu thuật khối u tuyến yên cho bệnh nhân. Khối u của bệnh nhân này nhỏ hơn 10mm nên tỉ lệ thành công trong phẫu thuật là 97%. Trường hợp này, nếu được phát hiện và phẫu thuật sớm sẽ ngăn chặn được sự phát triển bất thường về chiều cao. Dự kiến, trong tuần tới bệnh viện sẽ lên lịch tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân.Theo THÙY DƯƠNG (TTO)