Chất papaverin trong bồ ngót doạ sảy thai

Mai Vy (TP.HCM)



Theo SGTT



, nguyên giảng viên khoa Y học cổ truyền, đại học Y dược TP.HCM: Tuy bồ ngót có nhiều lợi ích cho sức khoẻ (thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tăng tiết nước bọt, hoạt huyết, tiêu ứ, bổ huyết, cầm máu, nhuận tràng, sát khuẩn, tiêu viêm, sinh cơ…) nhưng cũng có cảnh báo uống nhiều nước bồ ngót ở dạng lá tươi xay nhuyễn có thể dẫn đến một số phản ứng phụ như: gây co thắt cơ trơn tử cung gây sảy thai, bàng quang, ruột dẫn đến tiêu chảy, co thắt mạch máu gây đau nhức cơ, mất ngủ, nhức đầu, cao huyết áp, hoặc thiếu máu não ở người lớn tuổi.Cũng do những tính chất trên nên không được dùng bồ ngót tươi cho các trường hợp nhức nửa đầu, tăng huyết áp nội sọ, táo bón, ngủ gật ban ngày, bệnh phù niêm mạc do suy tuyến giáp, phụ nữ đang mang thai. Nguyên nhân của các hiện tượng này là trong bồ ngót tươi có chứa một chất có cấu trúc gần giống như papaverin (một alkaloid có trong á phiện). Dược thư Việt Nam 2002 ghi rõ “Không dùng papaverin cho người có thai”. Như vậy trong bồ ngót tươi có chứa một hàm lượng papaverin, nếu dùng trên 30g lá tươi thì dễ có nguy cơ sảy.