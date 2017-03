Chất tẩy trắng trái dừa làm ảnh hưởng hệ thần kinh

PV đã thâm nhập được vào một cơ sở cung cấp dừa tươi gọt vỏ cho các xe bán dọc đường, nhà hàng, khách sạn… với số lượng không nhỏ.

Không giấu giếm, chủ cơ sở này cho biết ai bán dừa cũng dùng chất tẩy trắng để biến những trái dừa đã gọt vỏ bị thâm đen trở thành trắng đẹp, bắt mắt.

Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP TP.HCM, cho biết trong tháng 7 Chi cục đã lấy ngẫu nhiên năm mẫu dừa tươi bày bán trên địa bàn TP xét nghiệm và phát hiện các mẫu có chứa chất tẩy trắng (Na 2 SO 3 ) cao gấp nhiều lần mức cho phép.

Ngâm trong nước tẩy trắng độ 5 phút, dừa trở nên trắng, đẹp, bắt mắt. Ảnh: T.NGỌC

Chi cục ATVSTP TP.HCM cũng cho biết Na 2 SO 3 (là natri sulfit, tên tiếng Anh là sodium sulfite, thuộc nhóm sulfit) được phép sử dụng cho quả tươi đã được xử lý bề mặt với hàm lượng 30 mg/kg sản phẩm. Nếu hàm lượng Na 2 SO 3 vượt mức cho phép sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe.

BS Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM (Bộ Y tế), thông tin rằng trước đây Viện cũng đã khảo sát và phát hiện dừa gọt vỏ có sử dụng Na 2 SO 3 . Trong quá trình ngâm, do gáo và phần đầu trái dừa khá mềm nên Na 2 SO 3 có khả năng thấm vào bên trong trái dừa. Khi dùng dao chặt đầu dừa để uống, Na 2 SO 3 cũng có nguy cơ ngấm vào trong tại vị trí chặt.

BS Mai cho biết thêm Na 2 SO 3 vào cơ thể con người qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây kích ứng tiêu hóa với triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Na 2 SO 3 còn có khả năng gây ảnh hưởng hệ thần kinh vận động và trung ương, hệ hô hấp, hệ tim mạch; thường xuyên tiếp xúc Na 2 SO 3 có nguy cơ gây viêm da dị ứng, viêm phổi, thay đổi khả năng cảm nhận mùi vị, ảnh hưởng đến tủy xương và các hệ thần kinh vận động, trung ương, ngoại biên.

TRẦN NGỌC