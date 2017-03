Cháu bé sinh non bị chẩn đoán sai đã mất

Theo LÊ TRUNG (TTO)



Các bác sĩ bệnh viện Nhi Quảng Nam cho biết, vào khoảng 20g30, các bác sĩ theo dõi kíp trực thấy tình trạng sức khỏe cháu yếu hẳn và nhận định cháu đã mất nên đã dừng tất cả dụng cụ hỗ trợ thở bằng áp lực (CPAP) cho cháu và các bác sĩ gọi điện cho người thân lên đưa cháu về nhà mai táng.Cũng trong sáng 16-8, trao đổi với PV, anh Nguyễn Văn Tin, ba cháu bé cho biết khoảng 21g, các bác sĩ bệnh viện Nhi Quảng Nam có gọi điện gia đình anh và báo là cháu bé đã mất. Lập tức người nhà anh đến bệnh viện nhận cháu bé về và an táng cháu ngay trong đêm 15-8.“Bác sĩ nói cháu quá yếu và cháu đã mất nên gọi tôi đem cháu về để an táng. Gia đình thì cũng chuẩn bị tâm lý rồi, riêng vợ tôi thì cứ khóc suốt cả đêm. Gia đình cố hy vọng cháu sẽ qua khỏi, nhưng số cháu chỉ đến vậy, tôi chỉ mong cháu sớm được an nghỉ”, anh tin nghẹn ngào nói.Trao đổi với PV, Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết: “Tin cháu mất thực sự khiến cả ban lãnh đạo, nhân viên bệnh viện đau buồn. Ngay trong sáng 16-8, chúng tôi đã chỉ đạo các y, bác sĩ Khoa sản đến trực tiếp nhà cháu bé để động viên gia đình, viếng hương cho cháu bé. Tất cả tập thể bệnh viện vô cùng thương tiếc cháu và mong cho cháu được an nghỉ”.