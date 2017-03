Chảy máu đến chết vì tự sinh con trong ký túc xá

Theo H. Trang (NLĐO, Daily Mail, ABC News)

Chiều qua (5-9), nhân viên điều tra quận Richland County Gary Watts tại trường Benedict đã công bố tên của nữ sinh đã chết vì mất máu quá nhiều được tìm thấy chính là Ayaanah Gibson (19 tuổi) - sinh viên năm nhất ngành hóa học của trường.Theo báo cáo, em bé được Gibson sinh ra tại ký túc xá vào ngày 1-9 vừa qua khi chỉ mới khoảng 32 tuần tuổi và có thể bị chết do sinh non. Sau đó, đến ngày 6-9, thi thể của Gibson cũng được tìm thấy tại ký túc xá.Trường Cao đẳng Benedict với hơn 2.500 sinh viên cho biết họ cung cấp dịch vụ y tế miễn phí bên cạnh các dịch vụ cần thiết cho đời sống sinh viên, trong đó có phòng khám phụ khoa.Tuy nhiên, nhân viên điều tra cho biết nữ sinh viên này chưa đến khám thai ở bất kỳ phòng khám hay trung tâm y tế nào. Ông Watts nói thêm, nếu cô gái tìm đến các cơ sở y tế để được giúp đỡ thì chắc chắn sẽ không phải trả giá bằng mạng sống như thế. Sinh con tại bệnh viện giúp tăng cơ hội sống sót của người mẹ lên rất nhiều ngay cả khi họ xuất huyết.Tiến sĩ Sarah Smith chuyên về sản phụ khoa tại ĐH Nam California cho biết việc sản phụ tử vong do mất máu sau sinh là một điều hoàn toàn bình thường. Ông nói: "Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các bà mẹ ở Mỹ cũng như trên thế giới".Các nhân viên điều tra cho rằng có vẻ như Gibson đã mang thai trước khi cô tốt nghiệp trung học và đã không có bất kỳ kế hoạch nào cho việc sinh em bé.