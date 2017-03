Chảy máu, loét mũi vì máy xông!

Hiện nay, không ít bác sĩ tư lạm dụng biện pháp xông mũi vì tâm lý “thích sử dụng các thiết bị điều trị tiên tiến” của bệnh nhân. Nhiều bác sĩ hễ thấy người bệnh có biểu hiện khò khè, khó thở… là cho xông mũi, xông họng và tính thêm tiền.

Ngộ độc thuốc, chảy máu mũi!

Cách đây vài tuần, bệnh nhi TMN (chín tuổi, ở TP.HCM) được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mệt mỏi, khó thở, chóng mặt… Gia đình cho biết N. bị viêm xoang mũi kéo dài, lỗ thông xoang bị nghẹt, thở khò khè nên bác sĩ một phòng mạch tư khuyên gia đình mua thiết bị xông mũi. Tuy nhiên, do cha mẹ thường vắng nhà, chị giúp việc lại không am hiểu thuốc men nên đã pha quá nhiều thuốc so với liều lượng cho phép. Ngồi xông được 20 phút thì N. có những biểu hiện khác thường, kết quả chẩn đoán cho thấy N. bị ngộ độc vì xông thuốc quá liều.

Trước đó, bệnh nhi NTTH (10 tuổi, ở Bình Dương) cũng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng chảy máu mũi liên tục. Theo gia đình, mũi H. bị nhiễm khuẩn nặng, có mủ xanh. Do không thể đến cơ sở y tế để xông mũi thường xuyên nên gia đình H. mua một thiết bị xông mũi của Mỹ với giá 690.000 đồng. Bác sĩ khuyên mỗi ngày chỉ nên xông mũi hai lần nhưng vì muốn mau hết bệnh nên gia đình cho H. xông ba lần. Một tuần sau, vừa xông được 15 phút thì H. bị chảy máu mũi liên tục, buộc phải đưa vào bệnh viện.

Trẻ sử dụng thiết bị xông mũi cần có sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Ảnh: TRẦN NGỌC

Không nên lạm dụng thiết bị xông mũi

Theo bác sĩ Đặng Hoàng Sơn, Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), liệu pháp xông mũi, xông họng rất cần sự hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ để có hiệu quả tốt. Do vậy, chỉ nên cho trẻ sử dụng thiết bị xông mũi tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Các trường hợp mũi trẻ có mủ xanh, mủ vàng hoặc viêm họng, viêm thanh quản, khó thở… mới cần sử dụng thiết bị xông mũi, còn những bệnh có thể điều trị bằng thuốc uống hoặc thuốc nhỏ thì không nên. Nhiều người chỉ bị cảm mạo thông thường cũng sử dụng thiết bị xông mũi mà không biết rằng bệnh này sẽ mau khỏi nếu dùng nồi nước xông truyền thống (gồm lá sả, ổi, bưởi…).

Thiết bị xông mũi được bày bán rất nhiều ở các cửa hàng dụng cụ y khoa với giá từ 500.000 đến 800.000 đồng tùy xuất xứ. Tại các phòng khám tai mũi họng tư ở Gò Vấp, Tân Bình, hầu như phòng khám nào cũng có thiết bị xông mũi.

Việc lạm dụng hoặc tự ý sử dụng thiết bị xông mũi sẽ gây nhiều biến chứng. Nếu điều chỉnh áp lực của thiết bị xông mũi quá mạnh sẽ đẩy vi khuẩn từ mũi, họng lan rộng và đi sâu vào cơ thể. Mặt khác, áp lực máy quá mạnh còn có thể gây ù tai cho trẻ. Nếu dùng thuốc xông quá liều, bệnh nhân sẽ bị ngộ độc (mệt mỏi, chóng mặt, buồn nôn…), gây biến chứng tại chỗ hoặc toàn thân (sưng đỏ, đau nhức). Trẻ xông thuốc quá nhiều sẽ dễ bị chảy máu cam, loét mũi, khô mũi… Thuốc xông dùng không đúng có nguy cơ làm teo niêm mạc mũi, làm mất tác dụng của lớp lông chuyển khiến dịch mũi bị ứ bên trong, lâu ngày thành nhiễm trùng.

“Điều quan trọng trước khi sử dụng thiết bị xông mũi là cần vệ sinh mũi cho thật sạch để niêm mạc mũi được tiếp xúc nhiều với khí dung thì mới mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, hầu như nhiều người tự sử dụng thiết bị xông mũi không biết điều này. Thậm chí một số phòng khám tư nhân cũng bỏ qua công đoạn vệ sinh mũi cho bệnh nhân” - bác sĩ Sơn lưu ý.

TRẦN NGỌC