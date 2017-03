Chết bất thường sau 2 lần đi cấp cứu

Ngày 3-5, gia đình chị Lê Thị Đào (ngụ thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa - Đắk Nông) tiến hành chôn cất anh Lê Danh Long (SN 1977, chồng chị Đào).





Chị Lê Thị Đào đau đớn khi biết chồng tử vong



Chưa xác định nguyên nhân tử vong



Bác sĩ Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, đã xác nhận việc sáng sớm 2-5, bệnh nhân Long có vào cấp cứu tại Khoa Cấp cứu của bệnh viên nhưng sau đó được cho về nhà để điều trị.



Đến buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân Long lại được đưa vào bệnh viện để cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước đó. Còn lý do vì sao bệnh nhân Long được cho về cũng như nguyên nhân khiến anh Long tử vong thì hiện vẫn chưa xác định được.

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 2-5, anh Long bị sốt cao và được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Sau khi khám và kê đơn thuốc, các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Đắk Nông đã cho anh Long về nhà điều trị.Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Long đã ăn một tô cháo và uống một liều thuốc. Khoảng 30 phút sau, anh Long kêu nóng nên chị Đào lấy khăn ướt lau cho chồng. Trong lúc lau, chị Đào phát hiện thân thể anh Long bị tím tái, co giật nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu.Mặc dù người nhà đã khẩn trương đưa anh Long đi cấp cứu một lần nữa nhưng anh Long đã bị tử vong khi gần tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.Chị Lê Thị Tuyết (em gái anh Long) cho biết: Khi vào Khoa Cấp cứu, các bác sĩ cho anh Long đi xét nghiệm máu. Sau khi có kết quả, một bác sĩ nói đưa anh Long qua phòng tai mũi họng. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán anh Long bị viêm họng, cấp cho một đơn thuốc và cho anh Long về nhà điều trị.Thường ngày anh Long rất khỏe mạnh, không đau ốm bệnh tật gì, làm nghề lái xe nên cũng ít rượu bia. “Khi vào bệnh viện, anh Long sốt rất cao (khoảng 40°C), nhưng các bác sĩ không cho nhập viện. Gia đình cho rằng anh Long tử vong là do phía bệnh viện nên đã nhờ công an vào cuộc điều tra” - chị Tuyết cho biết.Được biết, kíp trực tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông vào rạng sáng 2-5 do bác sĩ Nguyễn Văn Phú cùng 2 điều dưỡng có tên là Luận và Vân phụ trách. Đến 7 giờ cùng ngày thì bàn giao lại cho bác sĩ Vũ Trọng Hải cùng 2 điều dưỡng có tên là Hoàn và Nguyệt.Theo C.Nguyên (NLĐO)