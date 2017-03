Chỉ 10% trả viện phí qua ATM

BV Chợ Rẫy triển khai thu viện phí qua thẻ Ngày 9-10, BV Chợ Rẫy đã thông tin đến báo chí về các vấn đề liên quan đến việc thu viện phí qua thẻ ATM. Tại BV Chợ Rẫy, mỗi năm thu viện phí hàng ngàn tỉ đồng và mức chi cũng xấp xỉ. Theo lãnh đạo bệnh viện, khi triển khai thí điểm, về phía bệnh viện sẽ kiểm soát được chi tiêu, xem thu có đủ, thanh toán có đúng. Về phía người bệnh sẽ không phải mang một số tiền quá lớn trên người, an toàn trong điều kiện an ninh trật tự chưa đảm bảo và họ cũng có thể kiểm soát được mức chi tiêu của mình một cách công khai. Hiện BV Chợ Rẫy đã thí điểm được 10 ngày tại khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu và có gần 500 người đăng ký. “Khi bệnh nhân đóng tiền, quầy ngân hàng đóng tại bệnh viện sẽ cấp thẻ và mã số. Bệnh nhân khám, chữa bệnh xong còn dư thì có quyền rút tiền ra ở bất cứ nơi nào. Tuy nhiên, khi thất lạc thẻ sẽ khó làm lại do trong thẻ dùng khám, chữa bệnh không có số CMND. Do đó, khi bệnh nhân làm thẻ cần trình CMND để cập nhật thông tin, họ tên đầy đủ. Như vậy bệnh nhân có thể sử dụng thoải mái. Ngoài ra, thẻ ATM được làm miễn phí và xài đến 0 đồng” - nhân viên ngân hàng giải thích. Còn theo BS Nguyễn Thị Thu Trang, Phó khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, BV Chợ Rẫy, nếu người bệnh không có thẻ ATM thì người nhà có thẻ đóng giúp cũng được. Thí dụ con đóng cho mẹ, mẹ đóng cho con bằng thẻ ATM. Hoặc khi thẻ ATM của bệnh nhân còn ít tiền, hệ thống máy tính sẽ cảnh báo cho bác sĩ để có chỉ định phù hợp. “Đây mới là thí điểm để rút kinh nghiệm, điều mà bệnh viện muốn hướng đến là triển khai cho khoa khám bệnh lớn 3.000-4.000 bệnh nhân/ngày” - BS Việt nói. DUY TÍNH Theo đại diện Ngân hàng VietinBank, đơn vị đang triển khai dịch vụ thanh toán viện phí qua thẻ tại một số bệnh viện, ở mỗi bệnh viện triển khai, VietinBank đều có quầy giao dịch đặt ngay tại bệnh viện, túc trực từ 6 giờ 30 sáng đến khi hết bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đã mở thẻ ATM tại VietinBank, mọi chi phí sẽ được thanh toán tự động ngay trong phòng khám bệnh. Trường hợp tiền trong tài khoản không đủ, bệnh nhân nộp thêm tiền vào tài khoản là có thể tiến hành thanh toán như bình thường. Nếu chưa có tài khoản ATM tại ngân hàng này, bệnh nhân có thể chọn một trong hai cách như mở tài khoản ATM và nộp tiền vào tài khoản hoặc tiến hành thanh toán theo phương thức kể trên. Bệnh nhân không muốn mở tài khoản ATM, có thể nộp trước cho ngân hàng một số tiền để VietinBank phát hành thẻ ký quỹ. Sau khi bệnh nhân khám xong, có thể quay lại lấy lại số tiền còn dư trong thẻ hoặc bệnh nhân có thể giữ lại thẻ đó để lần sau tiếp tục đến khám. YÊN TRANG ghi