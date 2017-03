Chỉ tiêm chủng nếu đủ điều kiện

Chưa tiêm lại cho ba trẻ từng bị tiêm vaccine hết hạn Ngày 27-9, BS Phan Vũ Nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên, cho biết đến nay vẫn chưa tiêm lại vaccine Trivivac (còn gọi là vaccine “3 trong 1” ngừa quai bị, sởi, sốt Rubella) cho ba trẻ em bị Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa tiêm vaccine này hết hạn hồi giữa tháng 5-2013. Trước đó, kết quả xét nghiệm máu tại Viện Pasteur TP.HCM và Viện Pasteur Nha Trang đều cho thấy ba trẻ này có kháng thể bệnh quai bị, Rubella và không tìm thấy kháng thể bệnh sởi. Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã yêu cầu Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa vận động đưa ba trẻ tiêm chủng lại nhưng các gia đình không đồng ý mà yêu cầu chỉ tiêm vaccine đơn liều ngừa bệnh sởi. Hiện Phú Yên chưa có vaccine đơn liều nên các gia đình đồng ý chờ, khi nào có sẽ tiêm. Liên quan đến vụ tiêm vaccine hết hạn trên, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã khiển trách bà Nguyễn Thị Khánh, Phó khoa Kiểm soát dịch bệnh (thuộc Trung tâm Y tế TP Tuy Hòa) do đã thực hiện sai quy trình khi tiêm vaccine cho cháu PTT; đồng thời kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cán bộ, nhân viên liên quan; riêng bà Trần Thị Lệ Trinh - người trực tiếp mua, nhập lô vaccine trên hiện đang nghỉ sinh nên chưa xem xét kỷ luật. TẤN LỘC Chưa có kết luận chính thức vụ ba trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine Anh Nguyễn Đình Đạo (trú thôn Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, Quảng Trị, bố của một trong ba trẻ sơ sinh bị chết sau khi tiêm vaccine tại BV Đa khoa Hướng Hóa), cho biết ngày 20-9, đoàn của Bộ Y tế, dẫn đầu là ông Nguyễn Trần Hiển - Chủ nhiệm Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng công an tỉnh đã đến thăm và khuyên các gia đình nên bình tĩnh để chờ công an điều tra. “Ông Hiển hứa trong vòng 10 ngày Bộ Y tế và công an sẽ có kết luận chính thức về cái chết của ba bé sơ sinh” - anh Đạo nói. Cùng ngày, ông Lê Quang Công, Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. Về kết quả xét nghiệm vaccine thì ông không trả lời được. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp. Nội dung cuộc họp là nhằm củng cố hồ sơ đưa ra các bằng chứng cụ thể để khởi tố vụ án. Tuy nhiên, đến nay vụ án đang có diễn biến phức tạp nên công an tỉnh đã gia hạn với VKSND tỉnh Quảng Trị kéo dài thời gian điều tra. Được biết đến nay đã có kết quả kiểm nghiệm đối với các liều vaccine từ Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an. Tuy nhiên, kết luận này vẫn chưa được công bố. VIẾT LONG